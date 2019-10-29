Волочкова раскрыла секрет качественного секса

Балерина Анастасия Волочкова дала женщинам совет по тому, как вести себя в постели с мужчиной. Артистка ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

В публикации Волочкова призвала женщин «быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели». «Надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной», — объяснила она.

«Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство», — отметила балерина, добавив, что в интимной близости необходимо «забыть о комплексах».

«Все эти стеснения, ужимки, «прилично — не прилично» — это все нужно забывать и быть абсолютно открытыми», — подчеркнула Волочкова. По словам артистки, сама она счастлива, потому что находится в таких отношениях.