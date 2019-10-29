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Волочкова раскрыла секрет качественного секса 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Волочкова раскрыла секрет качественного секса
Фото: Lenta.ru
Балерина Анастасия Волочкова дала женщинам совет по тому, как вести себя в постели с мужчиной. Артистка ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.
В публикации Волочкова призвала женщин «быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели». «Надо совмещать в себе сексуальность, страстность, открытость, при этом быть умной и добропорядочной», — объяснила она.
«Если любовь без секса возможна, то секс без эмоций — это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство», — отметила балерина, добавив, что в интимной близости необходимо «забыть о комплексах».
«Все эти стеснения, ужимки, «прилично — не прилично» — это все нужно забывать и быть абсолютно открытыми», — подчеркнула Волочкова. По словам артистки, сама она счастлива, потому что находится в таких отношениях.
Ранее в октябре Волочкова призналась, что ее возмутил спектакль Кирилла Серебренникова с обнаженными артистами. Она назвала представление омерзительным эпатажем, а не искусством.
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Теги:
Любовь , Интимные фото звезд , Самые сексуальные , Кирилл Серебренников , Анастасия Волочкова
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