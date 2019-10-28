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Сексолог разоблачила мифы о женском оргазме 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Сексолог разоблачила мифы о женском оргазме
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сексолог и эксперт тренинг-центра Елена Бекман перечислила самые устойчивые мифы о женском оргазме. Так, первым заблуждением является то, что прекрасный пол способен получить оргазм только от мужчины с большим членом. Как сказала эксперт, на самом деле удовольствие женщины зависит от стимуляции клитора. По этой причине размер пениса значения не имеет.
Вторым мифом, по словам Бекман, является то, что долгий брак всегда сводит на нет возможность женского оргазма. В этом случае, как сообщала сексолог, нужно уделять достаточное количество времени друг другу, чтобы разжечь былой огонь.
Последним заблуждением стало то, что женский оргазм получается только при сексе в темноте. Этот миф Бекаман назвала «полнейшей ерундой», передает «Главред».
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Теги:
Любовь
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