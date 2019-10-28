Почему счастливые пары не спят вместе

Если верить исследованиям, около 25% пар предпочитают спать на разных кроватях. Еще 10% и вовсе на ночь расходятся по разным спальням. Однако это никак не связано с проблемами в отношениях. Напротив, как правило, такие супруги гораздо счастливее. Почему? Выяснял "Рамблер".

Забота о здоровье

В середине 00-х ученый из Британии Нил Стэнли пришел к выводу, что люди, которые спят вместе, нередко имеют проблемы со сном. Причин может быть множество: кто-то любит спать в прохладном помещении, другой привык к теплу, один партнер храпит так, что содрогаются стены, из-за чего второй полночи не может уснуть. У одних людей очень чуткий сон, и они просыпаются от любого шороха возлюбленного.

Многие убеждены, что супруги априори должны спать вместе, но, очевидно, что постоянный недосып из-за соседства в постели со второй половинкой постепенно будет провоцировать раздражение, а не сближать вас эмоционально.

Забота об отношениях

Вслед за Стэнли несколько лет назад немецкие исследователи выяснили, что после того, как начинаются проблемы со сном, в парах учащаются ссоры и конфликты. Если хотя бы один из супругов постоянно недосыпает, он становится нервным, и, как правило, выплескивает свою агрессию на возлюбленного.

Такой же вывод сделали и ученые из Калифорнии. В результате опроса им стало понятно, что даже одна бессонная ночь моментально приводит к конфликтам в паре.

Может ли раздельный сон навредить

Ответ на этот вопрос кроется в причине того, почему люди расходятся на ночь. Если партнер в течение сна постоянно пинает другого, из-за чего второй не высыпается, спать в разных кроватях для обоих будет лучшим вариантом. А вот если дело далеко не в проблемах со сном, стоит задуматься, почему вам хочется проводить ночи без возлюбленного.

Кроме того, следует помнить и о том, что многие нарушения сна можно исправить при помощи специалиста. К ним относятся как минимум храп, бессонница и синдром беспокойных ног.