Готова на все: как намекнуть мужчине на близость

Партнер не всегда решается сделать первый шаг. Возьмите инициативу в свои руки.

Как правило, первый шаг на пути к близости в паре делает мужчина, однако не каждый представитель сильного пола готов к решительным действиям. Если вы чувствуете, что поцелуи и обнимания слишком затянулись, и вам хочется перейти на новый уровень отношений, возьмите инициативу в свои руки. Мы подскажем, как сделать это правильно.

Скажите прямо

Не секрет, что многим мужчинам трудно понять женские намеки. Если ваш партнер один из таких мужчин, начните разговор издалека, постепенно переходя от общих тем к вашей интимной жизни. Спросите, что нравится в постели лично ему, где бы он хотел попробовать заняться сексом в первый раз. Однако будьте готовы к тому, что мужчина задаст такие же откровенные вопросы и вам.

Прикасайтесь к нему

Можете начинать «подбирать к телу» на ранних стадиях отношений: как будто случайно прикоснитесь к открытым участкам его тела, например, к рукам или шее, дотроньтесь до волос, погладьте по спине, но делайте это максимально естественно. Во время поцелуя вы можете попытаться дать волю рукам, как правило, мужчины не сопротивляются подобной инициативе.

Смотрите ему в глаза

Женский взгляд — одно из самых мощных оружий в борьбе ха сердце мужчины. Наши жесты порой говорят больше слов. Поиграйте с ним: вспомните, как вы флиртовали в самом начале отношений, попытайтесь вложить во взгляд все свое желание, посмотрите ему прямо в глаза, после чего отведите взгляд. Повторите несколько раз, обычно эффект наступает быстро.

Дайте волю губам

Самым действенным и «говорящим» способом намекнуть на секс является поцелуй. Редкий мужчина не захочет продолжения после откровенного поцелуя с прикосновениями ко всем важным частям тела. Не запрещайте мужчине прикасаться к вам в процессе поцелуя. Можете быть уверены: после такого ему наверняка захочется продолжения.

Чего не стоит делать

Важно грамотно и красиво намекнуть на секс любимому. Одно неверное действие с вашей стороны может разрушить зарождающиеся отношения, поэтому ни в коем случае не допускайте подобных ошибок:

Какие ошибки вы можете совершить:

Одеться слишком вульгарно

Когда откровенный образ превращается в вульгарный, вся сексуальность растворяется в один момент. Выбирайте чувственные платья с небольшими разрезами и макияж с акцентом на глаза или лучше на губы, но совершенно точно не нужно надевать прозрачную блузку с мини-юбкой в одном комплекте.

Не рассказывайте о вашей интимной жизни всем подряд

Нет ничего хуже, чем начать обсуждение своих интимных проблем со своими друзьями в присутствии мужчины. Для вашего партнера это сигнал к тому, что в последствии вы также расскажете о его сексуальных способностях или других подробностях, которые он бы предпочел скрыть. Вы слишком доступны

Интим подразумевает уединение. Если вы не против проявить страсть в публичном месте, мужчина может не оценить вашей смелости и тянуть именно по причине того, что его не устраивает ваша доступность, он просто не видит себя рядом с такой девушкой.