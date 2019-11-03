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Что ждет Кейт Миддлтон, если она не выполнит пункты брачного договора 

Рамблер 6 часов назад
Что ждет Кейт Миддлтон при разводе с принцем
Фото: depositphotos.com
Сказочная история любви — 8 лет счастливого брака и один брачный контракт. Роман принца Уильям и Кейт Миддлтон завязался в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, уже через несколько лет пара решила пожениться, но с одним условием: они заключили брачный договор. «Рамблеру» стало известно какие последствия ожидают Кейт, если пара решит развестись.
Брачный контракт перед подписанием изучила и одобрила сама королева Елизавета ІІ, в то время как Кейт Миддлтон подписала документ о неразглашении пунктов договора. Если Миддлтон решит поделиться малейшими деталями контракта с общественностью, ей придется заплатить штраф. Один из юристов компании Джеймс Стюарт, оформлявший договор королевской семьи, сообщил журналистам, что в случае развода, дети должны будут остаться с Уильямом и его семьей, так как являются прямыми наследниками принца. У Кейт будет возможность посещать их только в определенное время, заранее оговоренное с семьей мужа. Вторым немаловажным разочарованием для девушки станет то, что она лишится титула герцогини Кембриджской и всех денег семьи принца. Отметим, состояние королевской семьи оценивается в 500 миллионов долларов. Помимо финансовых нюансов, в брачном договоре прописаны обязательства супругов. Одни из них: Кейт должна будет родить троих детей, а все проблемы, возникающие в семейной жизни, нужно решать только совместными усилиями. Как известно, эту часть договора Миддлтон выполнила безукоризненно.
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Женский форум1 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Любовь , Кейт Миддлтон , Джеймс Стюарт
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