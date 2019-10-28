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Пострадавшего во время секса втроем рэпера оправдали 

Lenta.ru 5 часов назад
Пострадавшего от секса втроем рэпера оправдали
Фото: Lenta.ru
Уголовное дело в отношении американского рэпера Дэйва Иста (настоящее имя Дэвид Брюстер-младший), обвиненного в нанесении побоев женщине, было прекращено. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает TMZ со ссылкой на адвоката хип-хоп-исполнителя Стейси Ричман.
Отмечается, что защита представила суду доказательства того, что музыкант получил сотрясение мозга во время конфликта с женщиной, в результате чего судья объявил о закрытии дела.
В сентябре стало известно, что 31-летнего Иста обвинили в совершении насильственных действий по отношению к женщине. По ее словам, они поссорились во время секса. Рэпер несколько раз попытался ее ударить, после чего она заперлась в ванной комнате и вызвала полицию.
Сам Ист утверждал, что пригласил женщину и ее подругу в свой гостиничный номер ради секса втроем, и та разозлилась, что ей не уделяли достаточно внимания. В результате ссоры она начала начала швырять в него бутылки из-под шампанского, попав в голову.
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Теги:
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