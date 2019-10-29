Как настроить мужчину на интимный лад с помощью смс

Чувственный разговор: настраиваем мужчину на интимный лад с помощью переписки

Разбираемся, как возбудить мужчину с помощью смс и звонков.

Не только лишь женщины любят ушами — представители сильной половины человечества также неравнодушны к приятным словам. Если вам не хватает остроты в отношениях или вы чувствуете, что становится слишком скучно, вы можете время от времени подогревать интерес мужчины с помощью возбуждающих сообщений и звонков.

Есть ли какие-то правила такой переписки?

Казалось бы, что сложного в общении на интимные темы, однако женщины не всегда делают это правильно. Несколько советов, если вы решили вступить в переписку с объектом вашего желания:

— Будьте откровенны.

— Найдите подходи именно к своему мужчине.

— Вас ничто не должно отвлекать.

— Избегайте свидетелей. Что же сказать?

Универсального совета не существует, ведь у каждого мужчины свои предпочтения. Тем не менее есть некоторые моменты, которые стоит запомнить, прежде чем начинать беседу интимного характера.

Называйте его по имени

Психологами уже давно доказано, что имя человека действует на него магнетически: каждому из нас приятно, когда мы слышим свое имя, хоть и сложно сказать, почему. Причем многие мужчины просто ненавидят, когда вы придумываете им милые прозвища — если вы не уверены, как отреагирует партнер, назовите его по имени, точно не ошибетесь.

Делайте комплименты

Как мы уже говорили, мужчины тоже любят ушами. Больше всего мужчину удовлетворит ваше восхищение его мужскими способностями, достоинствами и ваши рассуждения на тему, что вас возбуждает именно в нем. Мужчине важно чувствовать свою исключительность.

Озвучьте свои фантазии

Только вы знаете, что именно может возбудить вашего мужчину, поэтому отталкивайтесь от его предпочтений. Если вам трудно говорить о своих желаниях, придумайте интимную историю не от своего лица и спросите мужчину, не хотел бы он попробовать осуществить все это в вашей постели.

Если вы решили позвонить

Многие женщины могут не только расписывать свои желания в мессенджере, но и заявить о них прямо — позвонив партнеру. Если же вы не испытываете дискомфорта при разговоре на интимные темы, предлагаем прислушаться к нашим рекомендациям на этот счет.

Ваш тембр голоса очень важен

Постарайтесь не говорить вашим обычным голосом и с той же интонацией, с которой вы обсуждаете обычно новости за день. Попробуйте сделать интонацию интригующей, чтобы мужчина сразу понял, что вы начали с ним возбуждающую игру.

Не говорите слишком громко или очень тихо

Важно, чтобы ваш мужчина слышал и разобрал все, что вы хотите ему сказать, поэтому следите, чтобы ваша речь была внятной. Ничто так не убивает настрой, как попытки понять, что хочет вам сказать человек, приходится переспрашивать и напрягаться.

Не будьте прямолинейны

Во время разговора придавайте словам больше неоднозначности, в интимной беседе чем больше двусмысленности, тем лучше. Но и не пытайтесь пошлить — это мало кому нравится. Давайте мужчине больше простора для фантазии.