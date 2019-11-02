Кому нужен интимный тайм-менеджмент

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Мегаполис — это такая штука, где люди необычайно заняты, вечно суетятся и много работают. И беда в том, что особо одаренные, то бишь особо деловые, поневоле лишают себя самого главного удовольствия — секса. Вы не представляете, но находятся специалисты, которые берутся разрешить эту проблему.

В Москве набрали немалую популярность тренинги, где деловым людям помогают обрести сексуальное счастье в жизни. Легально и в считаные месяцы. Нет, не думайте, там не предоставляются секс-услуги в чистом виде, иначе эти лавочки быстренько закрылись бы. Там учат интимному тайм-менеджменту!

Как утверждают высоколобые аналитики «Тренинг-центра СЕКС.РФ», более 45% пар, в которых один из партнеров находится на высокой профессиональной позиции в организации или занимается развитием собственного дела, распадаются из-за неудовлетворенности одного из партнеров сексуальной стороной отношений. И как вы думаете, почему? Потому что большей части этих пар катастрофически не хватает времени на секс или же партнеры так устают на работе, что у них не остается сил на занятия любовью.

Так вот специалисты говорят: ноу проблем! Изучайте тайм-менеджмент и учитесь грамотно составлять сексуальный график.

— Секс по расписанию — это совсем не скучно и обыденно, а даже наоборот, весело и экстравагантно, — утверждает секс-коучер Екатерина Любимова. — Иметь четкий план очень важно для деловых людей. Мы учим тому, как максимально комфортно внедрять в рабочий график «секс-брейки», в какое время дня лучше планировать интимную близость, можно ли организовать хороший офисный секс и как в обеденный перерыв успеть не только перекусить, но и насладиться близостью с партнером.

Екатерина Любимова