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Почему русские мужчины не получают удовольствие от секса 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Почему русских мужчин перестал интересовать секс
Фото: Depositphotos
Ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского провели исследование среди российских мужчин и выяснили, почему они страдают оргазмической ангедонией — состоянием, при котором человек не получает удовольствия от секса, хотя эякуляция сохраняется. Об этом сообщают «Известия».
Сотрудники центра обследовали 50 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет с подобными симптомами. Выяснилось, что в 20 процентах случаев мужчины не могли получать удовольствие от оргазма из-за депрессии. У 26 процентов пациентов причиной стала неврастения, у 18 процентов ангедония возникла на фоне диссоциативного расстройства. Еще чуть больше трети мужчин имели шизотипические расстройства.
Врачи отметили, что указанные расстройства характеризовались разными симптомами — раздражительностью, невнимательностью, повышенной внушаемостью, эгоцентризмом, впечатлительностью, тревожность и общим снижением настроения.
По мнению медиков, потеря удовольствия от оргазма обусловлена исключительно психическим состоянием и не имеет физиологических причин. Врачам удалось подобрать для пациентов различные препараты и виды психотерапии, а также помочь им нормализовать режим труда и отдыха. Лечение оказалось успешным в 70 процентах случаев.
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