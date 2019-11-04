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Супружеская измена: причины и последствия 

express-novosti.ru 43 минуты назад
Измена — проблема двоих, или все-таки она является последствием неумения расставлять приоритеты? Является ли измена большим грехом во все времена, и есть ли будущее у отношений, в которых имел место такой проступок? Безусловно, существуют различные причины супружеской неверности, рассмотрим самые распространённые из них.

Потеря привлекательности

Это может произойти по разным причинам: лень, болезнь, приём лекарств, ухудшающих состояние внешних данных, приём препаратов, способствующих набору веса, изменение веса после рождения ребенка и т.д. В любом случае, выход из ситуации найти можно и нужно, но не только жене, но и мужу. Партнёру стоит принять тот факт, что изменения произошли и ему или ей нужно научиться иметь дело с теми данными, которые имеются сейчас.
Да, вы можете безумно хотеть исправить в себе какие-либо недочеты, но результат будет не сразу, а вы можете привлекательно выглядеть уже сейчас.
Мужчинам не стоит слепо верить в то, что после брака можно расслабиться и пустить себя на самотёк, необходимо поддерживать здоровье и следить за своей внешностью.
Что касается женщин, колебания в весе — не повод наряжаться в бесформенные балахоны и забывать о прическе и макияже. Мужу в таком случае не нужно критиковать жену, а давать ей необходимую поддержку, ведь куда легче жить и стремиться к успеху, если в тебя искренне верят.

Беременность жены и нежелание мужа ждать такой длительный срок

В период беременности женщина может отталкивать мужа: перепады настроения и капризы сказываются на атмосфере внутри семьи, что может заставить мужа смотреть в другую сторону. Также жена может отказываться от секса по причине того, что очень переживает о здоровье малыша, но не все мужья готовы ждать своего часа и часто задумываются об измене.

Утрата доверия к противоположному полу

Все мы влюблялись безответно хотя бы один раз и наверняка помним, что разочарования в личных отношениях заставляют нас быть более осторожными. Но для некоторых людей потрясение может быть настолько сильным, что доверие к противоположному полу полностью утрачивается и человек выбирает этот путь как самый оптимальный, который позволит заполнить его душевную пустоту. Но так ли это эффективно, вопрос к ним самим.

Месть

В порыве злости или ярости люди способны совершать необдуманные поступки. В том числе, если муж узнал об измене жены (или наоборот), то готов отплатить неверной той же монетой.

Попытка уравновесить позиции в отношениях

Значимая разница в возрасте, материальном положении, превосходство в физической привлекательности одного из партнёров нередко служит поводом для измены.
К примеру, жена с невыдающимися внешними данными старше мужа на 13 лет и располагает материальным достатком, но молодой и физически привлекательный муж ей изменяет, чтобы компенсировать неравенство.

Нездоровая атмосфера в семье

Ссоры, претензии, подозрения, нездоровые реакции со стороны одного из партнёров выводят из себя даже самого терпеливого. Партнёр всё чаще задерживается на работе, чтобы избежать всего этого. А если его начинают изводить бесконечными подозрениями, проверкой карманов, одежды и телефона, подозрения могут оправдаться, чтобы обвинение было не беспочвенным.

Нехватка

И речь не о сексуальных отношениях, а о том, что у каждого из нас существуют эмоциональные потребности, за удовлетворение которых ответственность берет на себя вторая половина.
Но случается так, что супруги отказываются от налаживания отношений и стремления дать своему любимому человеку именно те проявления любви, в которых он нуждается, а не те, которых они бы хотели получить сами.
Таким образом, происходит отчуждение и эмоциональное опустошение обоих, возникновение дистанции, потеря духовной близости, угасание чувств.
Концом таких отношений может стать откровенный разговор или… измена.
ИА «Экспресс-Новости» провело опрос в Instagram о том, готов ли человек простить неверность и сохранить семью. Среди опрошенных 200 человек только 54% готовы простить изменника (из них лишь 10% попытались бы сохранить отношения), 46% не смогли бы простить такой поступок (при этом 15% опрошенных сохранило бы отношения). Среди тех, кто смог бы сохранить отношения, преобладают женщины, что позволяет сделать вывод о том, что мужчины более нетерпимы к изменам.
Безусловно, сохранять отношения или нет — ваш выбор, но существуют аргументы «за» и «против», которые мы рассмотрим в следующих статьях.
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Женский форум 
Теги:
Любовь
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