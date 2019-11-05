Пять причин, которые заставляют уйти от мужа

Браки распадаются из-за разных причин. Какие-то семьи можно было бы спасти от краха, но есть ситуации, в которых надеяться на счастливый брак — не самый лучший выбор.

ИА «Экспресс-Новости» узнало ряд признаков губительных отношений, от которых лучше бежать.

Если муж поднимает на вас руку

Психологи уже давно бьют тревогу: если женщина терпит побои, это пагубно сказывается не только на ней, что очевидно, но и на детях, даже если женщине кажется, что дети не знают о жестокости их отца. Это самый главный и ужасный признак разрушающих отношений, которые нужно закончить любыми способами.

Если муж — зависимый человек

Игромания, алкоголизм и наркомания одного человека в семье влияет на всех ее членов. Настаивайте на лечении вашего мужа. В случае же отказа постарайтесь понять, что вы у себя одна и достойны лучшего обращения и лучшей жизни. А если у вас есть дети, они не должны страдать от зависимостей взрослого человека, который не хочет лечиться.

Если ваш муж — патологический изменщик

Да, измены случаются. И только вам решать, сможете ли вы их простить. Но если это происходит с завидной регулярностью, спросите себя, счастливы ли вы с таким мужем? Действительно ли любите его настолько, что готовы мириться с десятком женщин в вашей постели? Если нет, это действительно веский повод закончить пагубные отношения.

Если ваш муж — абьюзер

Насилие бывает не только физическое, но и эмоциональное. Например, когда муж знает ваши слабости и давит на них изо дня в день. Бесконечные упреки, манипуляции, угрозы уйти от вас, а главное, что виноватой оказываетесь вы. И ваши слёзы мужчина называет неадекватной реакцией — это газлайтинг. И о таком отношении стоит поговорить с психологом, который поможет вам увидеть ситуацию по-настоящему, а не с позиции виноватой жертвы.

Если супруг категорически не желает иметь детей

При условии, что вы их очень хотите. Жаль, что вы не договорились об этом на берегу, потому что разногласия в таком важном жизненном вопросе — точно одна из причин задуматься о расторжении отношений. Или же вам придётся всю жизнь глотать слезы при виде маленьких пухлощёких младенцев. Вам решать, насколько это для вас важно.

Конечно, браки распадаются и и