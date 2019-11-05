Обладатели этих имен предназначены друг другу

Совместимость имён: эти пары предназначены друг для друга

Знали ли вы, что браки заключаются на небесах? Обладатели этих имён просто предназначены друг для друга.

Ольга и Александр

Они родственно близки, и великолепно сочетаются друг с другом, что лишний раз доказывает, что их обладателям суждено быть вместе. Александр эрудирован, старается все анализировать и держать под контролем. Мужчина с этим именем окружает себя людьми, с которыми установлена внутренняя прочная связь. Ольга с непростым характером, но за сильной натурой скрывается нежная девушка, готовая дарить любовь и заботу своему избраннику.

Елена и Сергей

Союз Елены и Сергея очень устойчивый и стабильный. Елена занимает лидирующее положение в семье, и всегда знает, как сгладить углы назревающей ссоры. Сергея такое положение дел устраивает, и он старается помогать своей избраннице во всем. Он и детей в сад отвезет, и поможет супруге в уборке. Таким образом, этой паре удается достичь полной гармонии и взаимопонимания.

Анастасия и Максим

Эта пара гармонично дополняет друг друга. Общительная и обаятельная Анастасия умеет любить, она жертвует многим ради отношений. Грамотно распределяет обязанности, и также хорошо распоряжается семейным бюджетом. Максим сильный и уверенный в себе мужчина, всегда знает, как удивить свою возлюбленную. Он ценит мудрость Анастасии, и то, с какой самоотверженностью она отдает себя семье. Главное для этой пары — сильные и взаимные чувства, которые способны удержать их вместе.