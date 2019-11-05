Характеристика и совместимость людей по группе крови

На земле проживают миллиарды людей, разных по характеру и образу жизни. И есть у них нечто общее — одна из четырех групп крови, которая в течение всей жизни сохраняет свой состав. Удивительно, но по группе крови можно узнать очень много о человеке. И речь не только о пищевых привычках, характере или профессии. Группа крови откроет секреты личной жизни, о которых расскажет ИА «Экспресс-Новости».

Романтики из группы №1

Целеустремленные романтики, прирожденные лидеры, с высоким уровнем запросов, люди с первой группой крови мыслят стратегически, не отвлекаясь на мелочи, поэтому часто их считают эгоистами. Но это не совсем так: среди их душевных качеств есть доброта и щедрость. В любви они проявляют бурную страсть и море эмоций, дарят много внимания и ждут того же от партнера. Они ненавидят ложь, им претит сама мысль об измене партнера. И в своих сомнениях они могут далеко зайти, например,