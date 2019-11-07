Как флиртуют французы и другие «горячие» иностранцы

О-ля-ля: как флиртуют французы, испанцы, латиноамериканцы и другие «горячие» иностранцы

Если вдруг вы оказались в какой-нибудь солнечной Италии, то не спешите пугаться, услышав залихватский мужской свист вслед и не вздумайте млеть от горячего «Amore», произнесенного незнакомым пылким мачо. Ведь если вы привыкли, что любовные признания означают не просто дружеский или вежливый жест, а самую настоящую симпатию, то иностранцы считают иначе. О том, как понять, что заморский кавалер по-настоящему с вами флиртует — в материале Passion.ru.

Итальянцы

Страстные итальянцы, как и раньше, готовы на самые безумные поступки ради той, которой удастся покорить их сердце. Чувственные серенады, пылкие признания, восторженные комплименты, впечатляющие рыцарские поступки, исполнение заветных желаний — эти мужчины способны на красивые ухаживания и головокружительные романы.

Сладкие многообещающие речи, постоянный тактильный контакт и обезоруживающая улыбка — мужчины той солнечной страны настоящие гуру флирта.

Причем, данный флирт не всегда может перерасти в нечто большее. Будьте уверены, что, если кавалер не дает вам достать кошелек уже с первой же встречи, значит у него действительно серьезные намерения в отношения вас и он готов взять ответственность за дальнейшее развитие отношений.

Французы

Казалось бы, кому не знать в совершенстве искусство обольщения, как французским кавалерам, однако у представителей мужского пола в этой стране все не так просто. На самом же деле, милая ничего незначащая болтовня, легкие прикосновения и поцелуи, комплименты и шутки являются лишь стилем общения и не воспринимаются местными мужчинами как нечто серьезное.

Сами кавалеры не любят торопить события или выставлять свою личную жизнь на показ, предпочитая заигрывать с дамой сердца в более интимной обстановке.

Если вы хотите заполучить того Казанову, тогда просто насаждайтесь общением, смейтесь над его шутками и ни в коем случае не торопите своего избранника. Если вы действительно ему дороги, то он все сделает сам, поверьте.

Испанцы

Мужчины этой страны увлекаются не только Корридой и футболом, но и представительницами прекрасного пола. Испанцев действительно можно с уверенностью назвать мастерами любовных игр, но при том они настолько нетерпеливы, что предпочитают сразу же расставить все точки над «i» и перевести отношения на новый уровень.

Поэтому испанские женщины зачастую берут инициативу в свои руки и смело «приручают» понравившихся кавалеров.

И мужчины, и женщины, не стесняясь сразу же определяют свою симпатию и прямо говорят то, что чувствуют на данный момент.

Греки

Жители этой солнечной страны, пожалуй, в вопросах флирта готовы составить достойную конкуренцию страстным итальянцам, чувственным французам и горячим латиноамериканцам.

Они умеют красиво ухаживать, в меру отпуская пикантные шутки, осыпая оригинальными комплиментами и угощая самым вкусным вином, которое только смогут найти в своих погребах.

Греческие мужчины чувствуют себя весьма непринужденно в общении с представительницами прекрасного пола, делая все таким образом, чтобы женщина почувствовала себя единственной и неповторимой.

Бразильцы

У бразильских мужчин, как известно, две страсти: футбол и красивые женщины. Бразильские красавцы умеют и любят делать комплименты, подмечая совершенства вашей фигуры, открытый нрав, веселый характер, страсть, пылкость и так далее.

Их обезоруживающая улыбка способна свести с ума кого угодно и если уж вы действительно понравились «горячему» кавалеру, то будьте уверены, что все заботы о вас он возьмет на себя (будь то оплата счета в ресторане или обеспечение вашей будущей семьи).

Молодые парни, конечно, гораздо проще относятся к влюбленности и не прочь поразвлечься (а толк они в этом знают, поверьте), а вот более опытные (и взрослые) мужчины готовы все положить к ногам понравившейся женщины, но лишь в том случае, если и она отвечает им взаимностью.

Англичане

Если вы всегда считали, что мужчины, проживающие в Великобритании, отличаются холодностью и скупостью эмоций, то вы ошибаетесь.

Возможно, благодаря классической английской литературе у вас сложился образ эдакого романтичного денди, способного на красивые жесты, но ничего не знающего о страсти и пылкости, то современные британцы вдребезги разбивают стереотип чопорного мужчины, интересующегося исключительно погодой и футболом.

Напротив, они весьма охотно флиртуют с иностранками и считают юмор (шутку) отличным поводом для знакомства.

Они предпочитают эрудированных женщин, у которых в запасе найдется немало забавных жизненных историй, над которым можно вдоволь посмеяться.

Они обожают все яркое и оригинальное, поэтому не удивляйтесь, если вас пригласят на первое свидание в место, на первый взгляд мало подходящего для этого.

Канадцы

Канадские мужчины хотя и не удивят вас романтичностью и чувственностью, но точно впечатлят тем, с каким уважением они относятся к симпатичной девушке.

С ними можно почувствовать себя в полной безопасности и не ожидать подвоха, сальных шуточек, недвусмысленных намеков или распускания рук.

Они ни за что не перейдут на другой уровень общения, пока не поймут, что вам это действительно нужно. Но если ваши чувства взаимны, тогда вы можете взять все в свои руки и спокойно «рулить» процессом. Ваш заморский кавалер это точно оценит, поверьте.

Кубинцы

Эти горячие мужчины, кажется, овладели всеми навыками по соблазнению дам. И действительно, они могут так посмотреть на понравившуюся девушку, засыпать ее такими комплиментами и так закружить в танце, что у той точно уйдет земля из-под ног и появится уверенность в том, что она действительно самая-самая на всем белом свете.

А танцуют кубинцы, как известно, действительно впечатляюще, и при том так искренне стараются помочь, если вдруг вы не можете выдать ничего, кроме простых па, что запросто очаровывают и располагают к себе абсолютно любую особу.