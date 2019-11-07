Мечта любого мужчины: почему не стоит соглашаться на секс втроем

Чем может обернуться такой эксперимент для пары?

Статистика говорит о том, что самая распространенная сексуальная фантазия мужчины — секс втроем.

Большинство хочет разнообразить интимную жизнь, пригласив в постель вторую партнершу, но некоторые не прочь заняться сексом в составе двух мужчин и одной девушки.

Чем может обернуться такой эксперимент для вас, и как он повлияет на отношения в паре? На эти вопросы ответила кандидат психологических наук Марианна Абравитова

Откуда ноги растут?

Причины такого желания, как секс втроем, довольно многогранны, но надо признать, что все они совсем не радужные. Это могут быть детские переживания, такие как недостаток внимания или гиперопека.

Мужчине может быть мало любви: чтобы добиться сексуального удовлетворения, ему требуется вторая партнерша, при том что к вам он испытывает светлые и искренние чувства, а она скорее служит в качестве игрушки.

Вторая причина — банальная животная похоть. Мужчине нужно, как в первобытные времена, задействовать как можно больше самок, выплеснуть свое желание осеменения.

Или у него есть скрытая неуверенность в себе, по причине которой мужчина не хочет принимать большое участие в сексуальных утехах, он предпочитает смотреть, например, как вы с приглашенной дамой развлекаетесь перед ним.

Со стороны женщины ситуация вырисовывается с другой стороны. Объяснить секс с двумя мужчинами можно со стороны логики. Ведь женская физиология подразумевает множество способов получения удовольствия, разными «ходами».

А вот смотреть на то, как любимый мужчина ласкает другую, чужую женщину, ни одна партнерша в здравом уме и доброй памяти, скорее всего, не согласится.

Есть и те, кто во время секса ЖМЖ мечтают выплеснуть наружу свои лесбийские наклонности — тогда, опять же, роль мужчины в этом действии отходит на второй план.

Некоторые специалисты утверждают, что женщины поголовно бисексуальны с рождения. В таком случае секс с приглашенной партнершей и любимым становится спасением.

Чем чреваты такие игры?

Найти партнершу для подобных утех не так-то просто. Кем она должна быть? Уж точно не вашей подружкой или даже просто знакомой, ведь вы будете постоянно пересекаться, а это уже не сексуальное развлечение, а настоящие полигамные отношения.

Во-вторых, знакомая девушка вполне может занять ваше место на любовном ложе или даже в сердце вашего мужчины. Одно дело — разовая акция, но совсем другое — постоянная партнерша, к которой возникает привязанность.

Второй аспект — психическое и физическое здоровье такой девушки, если это прекрасная незнакомка.

Куча справок, отслеживание их подлинности, предварительная договоренность, а ведь с первого взгляда не распознать, адекватен человек или не очень. Впустишь ее в квартиру, не досчитаешься пары золотых украшений.

Излишняя дотошная осторожность может оттолкнуть потенциальную кандидатку, а ваша невнимательность может обернуться серьезными проблемами не только со здоровьем. Или же ваш мужчина настолько привыкнет к такому формату, что привычный секс наедине друг с другом станет ему неинтересен.

Если вы пожертвовали своими принцами ради него, решившись на секс втроем, подобное развитие событий обернется больным расставанием.

Вы уже не сможете находиться с ним, былую страсть в интимную жизнь вернуть после такого практически невозможно, ведь мужчина постоянно будет испытывать неудовлетворенность.

Вы сами можете потерять интерес к любимому человеку и даже начать испытывать к нему отвращение после того, как увидите своего мужчину с другой женщиной. Возможно, во время самого полового акта вы не будете испытывать сильного дискомфорта, но после этого чувство неприятия факта соития с другой партнершей будет одолевать вас сильнее и сильнее.

Моральные принципы каждого человека субъективны, если они не ограничиваются конституцией или уголовным кодексом РФ. Секс втроем — распространенный вид сексуальных отношений, но ощущение того, что подвергли себя чему-то очень грязному и неправильному, может развиваться далеко не сразу после совершенного.