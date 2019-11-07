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История из жизни: от молодого парня отвернулись все близкие, увидев его невесту 

express-novosti.ru 3 часа назад
Любовь — такое простое слово, которое несет в себе все романтические, искренние и светлые чувства. Каждый человек вправе выбирать себе в партнеры того, кого посчитает нужным, в ком найдет недостающие душевные пазлы. Когда любишь, становится совершенно плевать на мнение окружающих, ведь самое важное в этой ситуации — слушать сердце и доверять своим чувствам.
Корреспондент информационного агентства «Экспресс-Новости» узнал историю необычной пары из Великобритании.

История знакомства

Амалия Дженнингс родилась в Дании и с самого детства испытывала проблемы с лишним весом. Она быстро набирала килограммы и никак не могла остановить этот процесс. Девушка всегда заметно выделялась на фоне ровесников. Она была полной и высокой, поэтому часто подвергалась насмешкам. В результате такого давления Амалия начала стесняться выходить на улицу из-за своей внешности.
Вместо спортивных занятий она просто сидела в своей комнате и полностью оградилась от общения со сверстниками. Дополнительное давление и отвращение к себе начали вызывать книги. Амалия Дженнингс обожала читать, но в историях про королев и известных личностей не писали о пышных дамах. Амалия говорит:
«Меня всегда унижали. Когда мне было четыре года, в детском садике все смеялись над моим весом. Я смотрела в зеркало и ненавидела себя. Подбирать одежду было очень трудно, поэтому, даже когда я была ребенком, мне приходилось покупать вещи в женском отделе для взрослых. Я была уверена, что никогда не буду ни с кем встречаться».
Все это время дома девушка стала проводить в интернете, где она начала заводить виртуальных друзей. Именно тут она познакомилась со своим будущим мужем Шоном. Парень жил в Великобритании — стране вечных дождей, поэтому встреча влюбленной пары прошла не сразу.
В самом начале общения девушка подумала, что Шон — какой-то старик-извращенец, который ищет себе человека для душевной переписки, но потом она увидела его фотографии и поняла, что он ее ровесник.
Шон помог Амалии поверить в себя и полюбить свое тело. Девушка безумно благодарна Шону за то, что он принял ее такой, какая она есть. Амалия спустя какое-то время переехала в Великобританию, чтобы быть рядом с парнем. После 9 лет отношений в 2017 году пара поженилась. Молодые люди сыграли скромную свадьбу на одном из островов. Шон говорит об отношениях с Амалией:
«Я считаю, что если ваше тело отличается в весе от крупных людей, то это совершенно не значит, что вам разрешается плохо высказываться в их адрес. Когда-то я сказал Амалии, что ей не нужно себя ненавидеть. Нужно любить. Если настроить себя на такой лад, то и в твоей жизни появятся люди, которые будут обожать тебя в любом виде».
Еще одна цитата Шона:
«Я не могу назвать себя любителем пышных женщин, я просто люблю свою жену. Я не думаю, что она менее привлекательна, чем другие».
После свадьбы Амалии и Шона родители и друзья парня отвернулись от новой семьи. Его отец вообще остался крайне недоволен выбором и прекратил общение с сыном. Девушка очень переживает по этому поводу и хочет помирить Шона с его папой. Такая история любви в очередной раз доказывает, что у любви нет границ и преград. Эта пара определенно достойна уважения.
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Теги:
Любовь
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