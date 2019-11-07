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Мужчина годами тайно встречался с двумя возлюбленными и прокололся 

Lenta.ru 2 часа назад
Мужчина годами тайно встречался с двумя женщинами
Фото: Кадр из фильма "Хлоя"
Жительница английского города Стейнс-апон-Темза, графство Суррей, рассказала, как бывший возлюбленный втянул ее в любовный треугольник. Ее историю опубликовал таблоид Metro.
38-летняя Кэтрин Гаррод (Catherine Garrod) вспоминает, как познакомилась с бойфрендом на онлайн-портале для знакомств Plenty of Fish. По ее словам, мужчина дал ей понять, что хочет построить крепкие отношения и остепениться. Первые полгода он подыскивал для них дом, однако ни один из предложенных вариантов его не устраивал.
Британка утверждает, что он долгие месяцы манипулировал ее доверием, «обещал принести весь мир к ее ногам, но в итоге ничего не делал». Она неоднократно пыталась разорвать отношения, но каждый раз возлюбленный клялся, что не представляет без нее жизни, становился любящим и внимательным.
Отношения длились до октября 2018 года, пока Гаррод не позвонила незнакомая женщина. Оказалось, ее бойфренд более двух лет вел двойную жизнь и тайно встречался сразу с двумя партнершами.
Незнакомка объяснила ей, что обнаружила на телефоне ее партнера сообщение от Кэтрин и на следующий день нашла ее профиль на Facebook.
«Когда она меня нашла, то решила, что я любовница ее молодого человека, — подчеркнула Гаррод в разговоре с журналистами. — Но когда она просмотрела мою страницу, то поняла, что мы с ним знакомы долгое время».
Кэтрин получила от незнакомки фотографии открытки, в которой ее бойфренд писал, как сильно ее любит. «Видимо она решила, что именно я его девушка, а ее он воспринимал в роли любовницы. Но я ей объяснила, что он водил за нос нас обеих», — отметила британка. Получив снимок письма, она поняла, что ее возлюбленный прислал ей такое же послание из командировки.
«Когда он путешествовал со мной, ей он говорил, что уехал в командировку», — объяснила Гаррод. Обманутые женщины проговорили по телефону целый час, после чего поехали к его родителям. Оказалось, семья лгуна знала про его двойную жизнь. «Они даже не удосужились нам об этом сказать. Я давно не виделась с ними, поскольку живу в 45 минутах езды от них. Но вторая его партнерша жила буквально за углом», — говорит Кэтрин.
Гаррод пожаловалась на бывшего возлюбленного полицейским. Однако «ведение двойной жизни» оказалась не весомым поводом для применения каких-либо мер против обманщика. Тогда она обвинила бойфренда в угрозах убить ее. Мужчину задержали по подозрению в домашнем насилии, но в феврале текущего года его оправдали.
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