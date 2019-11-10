Ученые выяснили, что оргазм — не всегда признак «качественного» секса

Наличие оргазма — вовсе не является признаком хорошего секса, как это принято считать. К такому выводу пришли американские исследователи из Мичиганского университета.

Дело в том, что он может наступить не только при желанном сексе с желанным партнёром, но и в результате соития по принуждению, либо в стрессовой ситуации. И тогда физическое удовлетворение не получает продолжения в моральном, что влечёт за собой негативные эмоции и переживания.

Такое явление исследователи назвали плохими оргазмами. Результаты исследования они изложили в журнале Archives of Sexual Behavior.

Плохим оргазмом можно назвать тот, который происходит при сексе по принуждению, из жалости, в ситуации, когда партнёр требует, чтобы второй непременно испытал оргазм. Это лишь некоторые примеры — могут быть и другие ситуации, не описанные в исследовании, — цитирует авторов эксперимента «Газета.ru».

Его участниками стали более семисот мужчин и женщин. Часть из них подробно описала случаи, когда оргазм вместо удовольствия приносил неприятные переживания.

Анализ этих историй показал, что многие из них оценивали свой сексуальный опыт негативно, несмотря на наличие оргазмов.

Помимо этого, люди отмечали, что подобные оргазмы и на физическом уровне были неприятными. Многие говорили, что после этого чувствовали себя расстроенными и считали, что их предало собственное тело. Некоторые чувствовали стыд и вину.

Впрочем, некоторые участники исследования сообщили, что плохие оргазмы привели к положительным результатам — например, к улучшению взаимоотношений с партнёром. Однако сами по себе такие переживания не приносили удовольствия.

Главный вывод учёный в итоге таков: люди могут испытывать оргазм во время нежелательного секса, иногда даже против воли, и с физиологической точки зрения это нормально. Однако это не делает секс автоматически хорошим и не отменяет негативные чувства.

Ранее News.ru рассказывал об исследовании учёных из Каролинского института в Швеции. Они выяснили, что около 25% женщин имеют опыт длительной аноргазмии — это состояние организма, при котором невозможно достичь оргазма. В эту группу эксперты также включили женщин, которые могут достичь разрядки только определённым способом. Например, самостоятельно, без участия партнёра.