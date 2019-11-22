Каких женщин выбирают мужчины после 40 лет

40 лет для многих людей является тем самым рубежом, когда может произойти переоценка ценностей у мужчины и на мир он будет смотреть совсем другими глазами. Поменяются и его взгляды на женщин. Посмотрим, каких женщин выбирают мужчины после 40 лет.

1. Женщина из своего круга

Времена, когда мужчина брал в жены бесприданницу, давно прошли. Успешный, умный и психически здоровый мужчина смотрит на женщин только из своего круга. Ему не нужна слишком успешная, выше его по статусу, или женщина, которая за плечами не имеет ничего, кроме своей внешности. Мужчина здраво оценивает свои возможности и делает прогнозы будущего. Он ищет себе партнершу, которая разделит с ним жизнь, а не станет обузой.

2. Естественная красота

Вообще, перекаченные губы, постоянные подтяжки лица и прочие достижения косметологии вряд ли привлекут привлекут нормального человека. И не потому что это выглядит пошло, вульгарно и неестественно. Все дело в нашей психике. Лицо человека, для того чтобы с ним хотелось заговорить и завести отношения, должно выражать эмоции, быть живым и подвижным. В противном случае, человек, на котором застыло одно и тоже выражение лица, будет нам неприятен.

3. Характер

В интернете ходит множество видео и статей по пикапу, в которых рассказывают, что для того, чтобы привлечь мужчину надо быть милой и податливой девочкой, которая постоянно нуждается в помощи и не может существовать одна. Все это не имеет ничего общего с реальностью. Это безусловно привлечет мужчину, но скорее всего он будет тираном, способным утверждаться за счет женщины. Если вы хотите привлечь психически здорового мужчину — будьте собой. И вами точно заинтересуется мужчина, которому понравитесь вы настоящая. Но если вы чувствуете, что какие-то черты характера отталкивают от вас людей — постарайтесь это исправить.

4. Независимая и интересующаяся

Если вы сильная и волевая женщина, которая точно знает чего хочет — оставайтесь такой, но научитесь не принижать своего партнера своей независимостью. Показывайте и говорите, что он вам нужен, даже если на самом деле вы прекрасно понимаете, что и без мужчины проживете счастливую жизнь. В противном случае, мужчина не будет чувствовать себя нужным, а это чувство необходимо в отношениях как вам, так и ему. Чтобы понять партнера — чаще ставьте себя на его место.