Как понять, что вы сексуально совместимы

Сексуальная совместимость, половая конституция и совместимость в сексе. Все это понятия, помогающие сделать нашу интимную жизнь насыщенной и разнообразной. «Рамблер» выяснил, какую роль они играют в наших отношениях с партнером.

Миф или жестокая реальность

Сексологи утверждают: если в паре есть доминирующая сторона, намного больше желающая своего партнера, это не является признаком сексуальной несовместимости. На самом деле, совместимость — коварная штука. Ее очень сложно вычислить в первые годы отношений, так как в этот период преобладают любовные гормоны. Если такие отношения подпитываются нечастыми встречами, уровень сексуального желания всегда будет высок. Партнеры начинают сталкиваться с проблемами совместимости только при совместной жизни. Можно ли предотвратить разочарование и вычислить, насколько вы со своим партнером совместимы в сексе? В природе существует только три типа сексуальных темпераментов, названных в 1969 году психоаналитиком Эрихом Фроммом . Они являются главными показателями сексуальной совместимости мужчины и женщины.

Высокий

Люди, имеющий высокий тип, не всегда рано начинают вести половую жизнь, но имеют ранние признаки полового созревания. Такие партнеры стремятся к регулярному сексу и испытывают моральное истощение, когда не получают его в нужном количестве.

Средний

При среднем типе первое половое влечение возникает в стандартные сроки для полового созревания — это 12-17 лет. Этот тип отличается нестабильным отношением к сексуальной жизни. Партнеры часто испытывают перепады настроения, они склонны к резким гормональным всплескам и кратковременным затишьям возбуждения.

Низкий

Низкий темперамент характеризуется астеническим телосложением. Люди, склонные к низкому сексуальному влечению, не ждут частых телесных сближений, предпочитают ограничиваться духовным общением с партнером.

Что делать если партнеры сексуально не совместимы

«Нужно разговаривать со своим партнером, если для вас действительно важно сохранить ваши отношения. Такую несовместимость можно компенсировать хорошей сексуальной техникой. Иногда аппетит приходит во время еды. », — утверждает Евгений Кульгавчук, сексолог.

Кроме фактора сексуальности, огромную роль в отношениях играют интеллектуальный и культурный уровень партнеров. Сексопатологи делают ставки на детство партнеров и их интеллект. Не все дети воспитываются в семьях, в которых принято говорить о сексе в открытую и обсуждать интимные проблемы. Учёные университета в Новой Зеландии уверены: чем выше интеллект человека, тем более раскрепощено он ведёт себя в сексуальных экспериментах.

Что влияет на сексуальную совместимость

Сексуальная совместимость — не только совпадение сексуального темперамента, вкусов и пристрастий, но и умение партнеров соглашаться и идти навстречу друг другу. Иногда эгоизм и потребительское отношение одного из партнеров могут поставить крест на успешной совестной жизни. Умение сохранить платоническую любовь, заботу и дружеские отношения позволяет увеличить привязанность людей и спасти тонущие в недопонимании пары.