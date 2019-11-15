И хочется, и колется: почему мужчины не спешат с вами знакомиться

WomanHit.ru разобрался, что отпугивает сильную половину в отношениях.

Каждая вторая женщина задается вопросом, почему мужчина не спешит проявлять активность ни при знакомстве, ни а дальнейшем развитии отношений. Не в последнюю очередь по причине высокой самостоятельности современных женщин, которые сейчас вполне способны решить множество вопросов без мужчин.

Мы попытались разобраться, почему мужчины перестали добиваться расположения женщин, что было невозможно представить еще 30 лет назад.

Женщины слишком самостоятельные

В условиях современного мира женщина может справиться с любым бытовым вопросом, получить любые блага, зарабатывать наравне с мужчиной, родить ребенка не находясь в отношениях и т. д. Женщины больше не зависят от мужчин, как это было 20 и даже 15 лет назад.

Вместе с независимостью пришли большие проблемы с межполовым общением, когда слабый пол разучился флиртовать не потому что не хочет, просто нет потребности соблазнять мужчину.

Если женщина выбирает работу вместо отношений, ей в принципе не понятно, зачем искать мужчину и что он может ей дать. Мужчины прекрасно чувствуют эти настроения и становятся более пассивными в знакомствах, так как не могут быть уверены в том, что женщине действительно нужны эти отношения.

Доступность не привлекает

Другая крайность — женщина видит смысл жизни в поиске мужчин. Как правило, это желание так ясно читается в ее глазах, что такой мощный посыл просто отпугивает мужчину. Если же он все-таки соглашается на отношения с женщиной, которая готова услужить уже на первом свидании, ждать уважения и восхищения точно не стоит: с такими женщинами проводят время и легко меняют на новых, так что мужчина просто не видит смысла как-то работать над отношениями с такой женщиной.

Женщины идут напролом

Современная женщина может не просто поменять кран, но и взять понравившегося мужчину в оборот. Похвальная смелость, однако такое отношение расслабляет мужчин, которые привыкли сами добиваться внимания. Поэтому если вы все же ждете от партнера поступков, дайте ему больше свободы на принятие решений.

Мужчина боится быть отвергнутым

Мужское самолюбие — вещь хрупкая. Пошатнуть уверенность в себе может любая мелочь, особенно отказ женщины, которая очень нравится.

Как правило, такое поведение свойственно мужчинам, которые еще не повзрослели, причем не важно, сколько им лет.

Такой мужчина в принципе не готов кого-либо завоевывать, так что на отношения стоит соглашаться, если только вы не планируете стать нянькой для мужчины.

У женщин слишком много требований

Наверное, очень большой процент мужчин отказывается вступать в какие-то ни было отношения из страха, что женщина будет предъявлять слишком большие требования.

Обычно такой тип отношений мужчина наблюдает у своих друзей и родственников, поэтому сам учится на чужих отношениях, порой совсем отказываясь от какой-либо связи с женщиной.

Конечно, все зависит от конкретной женщины, поэтому мужчина должен еще на начальном этапе понять для себя, потянет ли он такие напряженные и требовательные отношения, и в любом случае искать такую женщину, которая соответствовала его социальному и эмоциональному уровню.