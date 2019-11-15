Как отличить мужчину всей жизни от парня на ночь

Нюансы, которые помогут отличить мужчину всей жизни от парня на одну ночь

Встречаясь с мужчиной, хочется не ошибиться в выборе. Ведь зачем тратить время на человека, который его лишь праздно с вами проводит. ИА «Экспресс-Новости» собрало советы психологов, которые помогут отличить свою половинку от мужчины на одну ночь.

Несколько отличий, которые помогут понять «кто-есть-кто»: с вами рядом будущий муж или вечный донжуан.

Не прочь напиться

Мужчину, который не серьезно к вам относится, не волнует ни ваше, ни его состояние. Поэтому в компании с вами он может запросто напиться. Зато тот, кто от вас без ума, всегда поможет избавиться от похмелья, при этом сам остается трезвым.

Играет чувствами

“Типам”, которые на одну ночь, совершенно безразличны ваши чувства. Поэтому они всегда себя ведут как эгоисты и не обращают внимания на жизнь девушки. Ведь у него она не одна! Что не случится с тем, кто действительно является вашим будущим мужем.

Выискивает недостатки

С мужчиной на одну ночь навряд ли вы будете чувствовать себя комфортно. Ведь он постоянно следит за вашим поведением и выискивает недостатки. Для любимого человека вы всегда красивая и самая лучшая: он принимает вас такой, какая вы есть.

Не учитывает ваше мнение

Парень, который лишь проводит с вами время, никогда не интересуется вашими планами, и его совершенно не волнует ваше мнение. Зато мужчина вашей мечты поймет вас без слов и обязательно согласует с вами свои планы.

Зовет в компании

Человек, которому вы не интересны, старается проводить как можно больше времени где угодно, но только не наедине с вами. Ваш мужчина будет стараться всегда выискивать причину, чтобы побыть вдвоем, так как не считает это рутиной.

Не хочет детей

Временный мужчина думает лишь о том, как получить удовольствие. О планах на будущее и речи быть не может. Человек с серьезными отношениями заводит разговоры о семье и детях. Для него интимные отношения — это не просто удовлетворение физических потребностей.

Отправляет лишь смс

Общение с вами даже по телефону временного «мачо» сильно напрягает, поэтому он предпочитает перекидываться сообщениями. Тогда как серьезный претендент на вашу руку и сердце всегда ищет повод, чтобы услышать ваш голос.

Не интересуется вашей жизнью

Мужчина, который лишь проводит с вами время, не будет интересоваться вашей семьей и вашими интересами. Зато ваш настоящий избранник с интересом послушает семейные истории и запомнит, что вы любите, а что нет.

Когда с вами рядом будет ваша половинка, глубоко в душе вы поймете это. В противном случае, с мужчиной «на время» вам всегда будет неуютно.