Толстые и счастливые: пышная свадьба покорила Сеть

Пара узаконила отношения в Дании, где живёт возлюбленная парня. Сразу же после бракосочетания родители парня перестали общаться с ним.

«Она такая толстая! Ну как он мог выбрать себе такую жену!»

Долгое время отец Шона убеждал его, что такая толстуха — ему не пара.

Амалия же утверждает, что теперь нашла своё счастье и ей всё равно, что подумают о ней другие.

Sm-news

Девушка несколько раз пыталась похудеть, но походы по врачам не приносили ей должного эффекта. Ей только 25 лет, и она смогла найти завидного жениха и обручиться с ним. Шон говорит, что любит свою жену, несмотря на лишние килограммы. Раньше Амалия жила в доме, который был буквально набит книгами. Она ела и читала литературу. Поэтому смогла заинтересовать парня.

«Мне нравятся женщины с пышными формами»,

— подчёркивает Шон.

Девушка говорит, что сбросит лишний вес и сядет на диеты. Таковы её планы на ближайшие годы.