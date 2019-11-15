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Толстые и счастливые: пышная свадьба покорила Сеть 

SM News 2 часа назад
Толстые и счастливые: пышная свадьба покорила Сеть
Фото: SM News
Пара узаконила отношения в Дании, где живёт возлюбленная парня. Сразу же после бракосочетания родители парня перестали общаться с ним.
«Она такая толстая! Ну как он мог выбрать себе такую жену!»
Долгое время отец Шона убеждал его, что такая толстуха — ему не пара.
Амалия же утверждает, что теперь нашла своё счастье и ей всё равно, что подумают о ней другие.
Sm-news
Девушка несколько раз пыталась похудеть, но походы по врачам не приносили ей должного эффекта. Ей только 25 лет, и она смогла найти завидного жениха и обручиться с ним. Шон говорит, что любит свою жену, несмотря на лишние килограммы. Раньше Амалия жила в доме, который был буквально набит книгами. Она ела и читала литературу. Поэтому смогла заинтересовать парня.
«Мне нравятся женщины с пышными формами»,
— подчёркивает Шон.
Девушка говорит, что сбросит лишний вес и сядет на диеты. Таковы её планы на ближайшие годы.
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Теги:
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