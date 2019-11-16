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7 бюджетных романтических свиданий для любого время года 

SM News 1 час назад
7 бюджетных романтических свиданий для любого время года
Фото: SM News
Для удачного вечера не нужно много средств. Большие затраты бюджета для хорошего свидания — миф. Главное атмосфера и чуткость. Поэтому ниже вы найдете несколько забавных и недорогих идей для свиданий.

Катайтесь на льду

Поездка на ледовый каток — отличный повод для того, чтобы держаться за руки, «случайно» упасть друг на друга и взять чашку кофе, чтобы согреться. Это недорого, уютно, весело и необычно. В скором времени начнется сезон катания на коньках. Не упусти момент! А если нет возможности кататься на льду под открытым небом, то всегда можно найти крытый каток.

Отправьтесь в долгую поездку

Для пар, желающих провести некоторое время друг с другом, романтическое путешествие по окраинам города может быть хорошим вариантом.
Долгая поездка позволит вам укрепить ваши отношения, узнать новые факты друг о друге. А остановки в вашем путешествии, чтобы перекусить или сделать несколько фотографий на память, прекрасная возможность расслабиться и посвятить время себе.

Путешествуйте в детство

Совместное путешествие во времени — важный шаг в отношениях. Если вы и ваш партнер по-прежнему живете рядом с тем местом, где вы оба выросли, немедленно отправляйтесь туда. Не забывайте фотографировать, посещая каждое место, вызывающее у вас воспоминания.
Также вы можете найти свои детские фотографии из разных мест, где вы одни в кадре. Вооружитесь штативом и во время путешествия в родные места, найдите место с детской фотографии… Вы уже догадались о том, что можно сделать? Посещая тоже самое место со своим любимым человеком, сделайте с ним фотографию. После вы можете составить слайд шоу из фотографий вашей жизни или организовать настенную выставку самых запоминающихся моментов.

Готовьте еду вместе

Романтически покушать дома может быть гораздо веселее, чем поесть в ресторане, не говоря уже о том, что это дешевле. Наденьте фартуки и научись готовить любимые блюда друг друга.
Независимо от того, приготовите ли вы вкусную и роскошную еду или ограничитесь легкими закусками, вы наверняка получите удовольствие от этого процесса.

Достопримечательности в вашем собственном городе

Нет бюджета, чтобы выехать за город? Как насчет знакомства с собственным городом? Если вы долгое время жили в своем районе, то скорее всего вам не удавалось увидеть множество туристических достопримечательностей. Итак, это вот ваш шанс.
Отправляйтесь с партнером в центр города и притворитесь туристами на выходные. Вместе посмотрите в интернете путеводители и составьте интересный маршрут.

Устройте киномарафон

Выберите тему фильма — ужасы, приключения, романтика или что-то еще. Найдите длинные фильмы или целую серию фильмов, сделайте большую миску с попкорном, выключите свет и сядьте на диван, чтобы начать свой марафон.

Покатайтесь на лодках

Если вы авантюрная пара, эта для вас. Отдохните от работы и наслаждайтесь совместным отдыхом на воде. В открытой воде есть что-то невероятное — дышать свежим воздухом и чувствовать ветер.

Сходите на длинную прогулку

Это, пожалуй, одна из лучших идей романтического свидания. Хорошая долгая прогулка с партнером может зажечь огонь в ваших отношениях. На самом деле, некоторое свободное время вместе без каких-либо отвлекающих факторов — это идеальный способ полностью сосредоточиться на своем возлюбленном. Поэтому наденьте свою обувь для ходьбы, возьмите за руку любимого и следуйте своему сердцу.
Проводить хорошо время вместе — не значит тратить много денег. Все, что вам нужно для бюджетного романтического свидания — немного креативности. В конце концов, важная часть свидания состоит в том, чтобы сосредоточиться друг на друге, а не на ценах в меню.
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