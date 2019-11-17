14 секс-терминов, чтобы лучше понимать партнера

14 полезных секс-терминов для тех, кто хочет лучше понимать своего партнера в постели

Если вы хотите быть сексуально образованным человеком и с полуслова понимать своего партнера в постели (а может и научить его некоторым интересным вещам), то вам необходимо повысить свою эрудицию, а заодно и пополнить словарный запас. Самые популярные термины о сексуальности, которые можно добавить в свой лексикон — в материале Passion.ru.

Асексуальность — полное отсутствие (или очень слабое) влечения к другим людям. При этом не стоит думать, что они фригидны — вовсе нет. Асексуалы могут периодически заниматься сексом, но они совершенно искренне не понимают, для чего им это собственно нужно. Вместо этого они с гораздо большим энтузиазмом потратят время на какое-то действительно интересное (по их мнению) занятие.

Аутосексуальность — если говорить в широком смысле, то данный термин обозначает мастурбацию, а если сосредоточиться на узком, то речь идет о той степени нарциссизма, когда человеку не нужен кто-либо еще, чтобы испытать сексуальную разрядку. Ему вполне достаточно ласкать себя перед зеркалом (или рассматривая свои собственные фотографии), чтобы испытать высшую степень удовольствия.

Бондаж — сексуальная практика (первая буква в аббревиатуре БДСМ), во время которой один из партнеров ограничивает свободу движения другого, используя для этого наручники, веревки, ремни, клетки, кляпы, маски и так далее. Другими словами, это своеобразная игра в беспомощность (обычно на это охотно соглашаются женщины) и тотальный контроль (данная роль в большинстве случаев достается мужчине, но все зависит исключительно от ваших предпочтений).

«Ванильный» секс — «обычный» половой акт, лишенный каких-либо изысков в виде ролевых игр или сексуальных гаджетов и приспособлений. Некоторые считают данный вариант близости слишком мягким и интимным, потому что оба партнера сосредоточены на своих ощущениях, не отвлекаясь на внешние факторы или дополнительно стимулирующие предметы.

Викхарита — сексуальная практика, во время которой мужчина двигает половым членом между плотно сжатыми бедрами женщины до тех пор, пока оба партнера не достигают оргазма. Данный вид удовлетворения особо практикуется теми парами, которым не подходит (в силу определенных обстоятельств) «трад