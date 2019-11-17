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4 причины из-за которых сложно встретить и удержать любовь 

SM News 2 часа назад
Почему так сложно встретить и удержать любовь
Фото: SM News
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему вы одиноки и не можете найти любовь? Причин может быть много, в том числе ваше отношение к взаимоотношениям, страхи, нестабильность, завышенные ожидания и многое другое. Только хорошо то, что ситуация не безнадежна и существует четыре возможные причины, почему вы испытываете трудности во взаимоотношениях.

Начните жить

Вдохновитесь и наберитесь смелости для того, чтобы впустить в свою жизнь новые увлечения и хобби. Запишитесь в спортзал, и не важно, что вы не понимаете, что делать там со всеми тренажерами. Просто походите по беговой дорожке и вы уже ощутите прилив сил и новизны в вашей жизни. Поменяйте парикмахера, стилиста, обновите гардероб. Начните с этой же секунды себя любить!

Нереалистичные ожидания или завышенные требования

Вы составляете портрет вашего избранного и выглядит он примерно так: высокий, подтянутый, широкоплечий, сексуальный, добрый, отзывчивый, глубокие глаза, готовит изумительно, любит детей, потрясающая улыбка? Если да, то, возможно, вам нужно пересмотреть свой список.
Если взглянуть на мир реалистично, то этот список идеализированный и таких людей, подходящих под ваше описание, не существует. Возможно вам стоит не составлять бесконечный список «идеального» мужчины, а уделить больше внимания отношениям. Подумайте о том, чего вы хотите от отношений, а не о том, каким должен быть ваш потенциальный партнер.

Не акцентируете внимание на вашей внешности

Конечно, мы все устаем и нервничаем, и просто хотим чувствовать себя комфортно в пижаме или домашних тапочках. Но иногда нужно приложить усилия, чтобы показать другому человеку, что вы красивы.
Конечно, макияж не должен переходить черту и это не значит, что дома нужно ходить в смоки айс. Мужчина должен уметь видеть ваши уникальные качества и внутреннюю красоту, но иногда вам нужно дать мужчине понять, что вы желанные.

Пусть любовь случится

Любовь искать нельзя, она просто случается. Но она и не случится в четырех стенах без общения. Если вы ищете мужчину спортивного, то появилась еще одна причина зайти в спортзал, если ищете тусовщика, начните с вечеринки у друзей.
Многим очень часто трудно признать, что они сами несут ответственность за свой статус, но эта так. Каждый из нас скульптор своей жизни и как вы себя настроите так все и будет происходит. Но впереди всех советов самый главный — любите себя, и вы уже прекрасны.
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Теги:
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