Почему мужчина не признается в любви

Три причины, по которым мужчина не признается в любви

«Ты меня любишь? Ну, скажи, ты любишь меня?»

Именно с такой фразой обычно женщины пристают к своим возлюбленным. А услышав в ответ «конечно» вместо заветных трех слов, очень обижаются. Нам невдомек, почему же мужчине так трудно бывает сказать: «Я люблю тебя». Но на самом деле причины есть, и они до обидного банальны.

Женщины любят ушами, и это проверенная годами истина. Мы готовы часами рассказывать о своих чувствах, не упуская из виду ни единой детали (ведь важно абсолютно все!), в то время как наши черствые спутники ограничиваются кивком головы и холодным «да» в ответ на все расспросы о взаимности. И как природа могла создать их такими холодными и безучастными? Где же те потрясающие красноречивые герои, о которых мечтает каждая девчонка, взахлеб читая романы минувших лет? По всей видимости, на страницах тех самых книг. А в жизни настоящие принцы выглядят несколько иначе.

Психологи твердят, что мужчины и женщины устроены по-разному, и если нам легко дается признание в любви или ином чувстве, то для мужчин это настоящий подвиг. Почему так случилось и в чем причина их зажатости? Перерыв тонны литературы и задав этот щепетильный вопрос всем знакомым холостякам (и не только) мы нашли три ответа.

Первая причина

Он боится ошибиться в выборе. Мужчины воспринимают слова как гарантию будущих действий и появление некой ответственности за них. Мужик сказал — мужик сделал! А если сказал и никак не оправдал свои слова действием, то пошатнется сам статус настоящего мужчины. Поэтому прежде чем давить на своего возлюбленного, подумайте, надо ли вам пустое признание или лучше дождаться уверенных слов с последующим предложением руки, сердца и прописки. А если серьезно, то насторожиться надо не тогда, когда он тянет с признанием, а тогда, когда без умолку говорит о любви. Ведь легкое признание говорит о частой практике и бесполезности или даже обесценивании этих слов.

Вторая причина

Он боится, что его чувства не взаимны. Такое бывает, когда избранница молчит о чувствах. Или если, напротив, она слишком часто задает ему этот вопрос. Во втором случае мужчина задумается, правда ли девушка любит его или же просто нуждается в очередном признании, чтобы потешить свое самолюбие. Но если девушка скрытничает и не дает избраннику понять, что она чувствует к нему на самом деле, то и он далеко не сразу решится на откровенность. Такая взаимная и слегка трусливая игра крайне опасна, ведь в финале оба могут остаться с разбитым сердцем и в полной уверенности, что любовь была безответной.

Третья причина

Мальчики не плачут! И еще сотни фраз, вбитых в голову мужчине с раннего возраста, твердят, что свои эмоции ему положено прятать. А природа-матушка позаботилась о том, чтобы мужчина не просто прятал эмоции, но и смотрел на все под другим углом. Мы говорим, а они делают. Вы вот ждете, что он посвятит вам поэму, а он покупает вам новый телефон. На его языке это и есть признание. А уж если на 8 марта вместо букета он возится с вашим компьютером и устанавливает там нечто новое и, по его словам, необходимое вам для удобства, то поверьте, это и есть любовь. Третья причина еще часто актуальна для женатых людей. Ведь он же сказал в ЗАГСе «да» и даже печать в паспорте получил, что теперь у него есть жена, и он будет ее всю жизнь любить ее и в радости, и в горе, и невзирая на тяготы ипотеки. Тут для некоторых мужчин вообще непонятен вопрос о любви. Зачем про нее все время твердить? Если он все еще не подал на развод, то очевидно, что он любит жену. Забавно, ко