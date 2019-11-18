Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как правильно ухаживать за руками зимой
Как правильно ухаживать за руками зимой
Красота
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Звёзды
Как магазины обманывают на распродажах
Как магазины обманывают на распродажах
Психология
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Еда

Отойди: секс с таким мужчиной может быть опасным 

WomanHit.ru + ещё 1 6 часов назад
Отойди: секс с таким мужчиной может быть опасным
Фото: WomanHit.ru
Пробивные партнеры не всегда доставят вам удовольствие в постели. И хорошо, если не нанесут вред
Нас часто привлекают мужчины, которые живут по своим правилам и делают, что хотят. Однако в этом случае есть большая вероятность наткнуться на опасного любовника, который принесет немало проблем.
Психологи предлагают несколько признаков, по которым можно оценить уровень опасности, если вы решились на отношения с таким мужчиной.

Он все делает по-своему

При встрече такие мужчины привлекают внимание, как правило, женщины охотнее идут на контакт с таким человеком. Кажется, что мужчина, который агрессивно вас защищает в самой пустяковой ситуации, может легко бросить все важные дела просто, чтобы провести с вами время, будет идеальным любовником. И чаще всего женщину ждет разочарование, когда уже в постели выясняется, что мужчина не собирается проявлять уважение и к ней, делая лишь то, что нравится ему, даже нередко нанося физический и психологический вред партнерше.

Мужчина продолжает вас добиваться, пусть вы и сказали «нет»

В кино такие ситуации романтизируют: мужчину отвергли, но он не бросает попыток добиться женщины, и в итоге она сдается. В жизни такое поведение говорит о невнимании к чужим чувствам. Когда мужчина не понимает, что с ним не хотят иметь никаких дел, но продолжает настойчиво склонять вас к интимным отношениям, не ждите от него адекватных действий в постели.

Он любит унижения

И нет, это не имеет никакого отношения к БДСМ. Если мужчина предпочитает сексуальные действия, которые приносят вам боль и неприятные ощущения, это вполне можно считать расстройством. Не думайте, что это пройдет, лучше откажитесь от контактов с таким человеком и отправляйтесь на поиски партнера, который будет думать о вас во время секса не меньше, чем о себе.

Он избегает общения в шумных компаниях

Конечно, есть люди, которым трудно собраться, оказавшись в обществе людей. Но бывает, что человек в принципе пренебрегает общением, его не волнуют чувства других людей и в принципе, что о нем могут подумать. Также не лучший кандидат на место в вашей постели. Помните, что человек, который равнодушен к комфорту других людей, не будет обращать внимание и на ваши протесты в постели.

Ваши отказы его возбуждают

Как правило, мужчине хватит одного вашего отказа, чтобы перестать на вас давить. Но если вы отказали и не один раз, а он не может остановиться, считая, что он должен «пробить вашу броню недоступности» — ни в коем случае не соглашайтесь на какие либо близкие контакты. Чаще всего такое поведение говорит о склонности к насилию.
Видео дня. Звезды, известные всего одним хитом
WomanHit.ru: последние новости
Не трогай: 4 позы для безболезненного секса Не трогай: 4 позы для безболезненного секса Вот здесь: 5 эрогенных зон мужчины, о которых вы не знали Вот здесь: 5 эрогенных зон мужчины, о которых вы не знали Без паники: что делать, если порвался презерватив Без паники: что делать, если порвался презерватив
Женский форум 
Теги:
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как правильно ухаживать за руками зимой
Как правильно ухаживать за руками зимой
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Как магазины обманывают на распродажах
Как магазины обманывают на распродажах
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе
Почему нельзя оставлять лавровый лист в супе 6
Как понять, что вы сексуально совместимы
Как понять, что вы сексуально совместимы
Видео
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
00:59
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
Звёзды
«Вылечить меня невозможно»
01:11
«Вылечить меня невозможно»
Звёзды
Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие
04:10
Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие
Звёзды
Что стало с исполнителем хита «Черные глаза»
05:57
Что стало с исполнителем хита «Черные глаза»
Звёзды
Мытье посуды продлевает жизнь
01:56
Мытье посуды продлевает жизнь
Здоровье Дом и сад
Как выглядели звезды, когда у них еще была шевелюра
01:41
Как выглядели звезды, когда у них еще была шевелюра
Звёзды
Галкин рассказал про «запрещенные» концерты
00:59
Галкин рассказал про «запрещенные» концерты
Звёзды
Как избавиться от моли навсегда
03:35
Как избавиться от моли навсегда
Дом и сад
Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской
01:46
Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской
Звёзды Дети
Индийский мальчик завел рыбу в носу
02:57
Индийский мальчик завел рыбу в носу
Дети Здоровье