Почему мужчины плачут после близости

Долгие годы люди были уверены, что подавленность, тоску и раздражение после интимной близости или посткоитальную дисфорию испытывают исключительно женщины. Однако как выяснили австралийские ученые, мужчины после секса также нередко испытывают подобные чувства. "Рамблер" выясняли, почему так происходит.

Исследователи провели опрос среди 1208 представителей сильного пола из разных стран, в числе которых Австралия, США, Германия, Великобритания, Новая Зеландия и Россия. Результаты опроса удивили ученых: оказалось, что 41% испытывали посткоитальную дисфорию хотя бы раз в жизни, 20% столкнулись с ней меньше месяца назад, а 4% мужчин признались, что почти каждый половой акт вызывает у них непроизвольные слезы.

Что интересно, когда подобный опрос проходили женщины, ученые выяснили, что среди них лишь 33% хоть раз в жизни испытывали желание поплакать после секса. Таким образом, можно сделать предположение, что посткоитальная дисфория проблема куда более актуальная для мужчин.

Но с чем связаны беспокойство и опустошенность, которую они испытывают после полового акта? Самая распространенная причина такого состояния — резкое снижение уровня дофамина, гормона, отвечающего за удовольствие, после достижения оргазма. Несмотря на то, что на смену ему приходит пролактин, который отвечает за чувство удовлетворения, резкий спад дофамина так или иначе отражается на настроении. Чувства человека во время снижения гормона удовольствия можно сравнить с чувствами наркозависимого, который внезапно перестал принимать запрещенные вещества.

Помимо этого плохое настроение после секса может быть спровоцировано посторгазмическим недомоганием. Мужчина, страдающий от подобного симптома, после эякуляции испытывает проблемы с памятью и зрением, чувствует острую головную боль, у него повышается потливость, а в некоторых случаях даже может возникнуть лихорадка.

Как правило, постокоитальная дисфория длится от нескольких минут до нескольких дней. Ученые считают, что переживать подобное состояние несколько раз в несколько лет — нормально. Но если мужчина испытывает тоску и грусть после каждого успешного полового акта, это повод обратиться за помощью к сексологу.