Девушка рассказала о самых странных свиданиях через Tinder

Жительница находящегося недалеко от Лондона города Рейнхем, 30-летняя Эмма Луиза Сандерс (Emma Louise Sanders) рассказала о своих неудачных свиданиях с мужчинами из приложения для знакомств Tinder. Как сообщает EssexLive, со временем у нее сформировались правила для общения с ними.

По словам Сандерс, которая пользовалась Tinder два года, c одним из мужчин она встретилась лично после того, как переписывалась с ним пару недель. После свидания британка нашла страницу парня в Facebook и увидела, что на фотографии профиля он был запечатлен с другой девушкой, и на ее пальце было обручальное кольцо. Она сообщила об этом новому знакомому и была заблокирована.

Во втором случае Сандерс договорилась встретиться с мужчиной из Tinder на станции метро после работы. Приехав на место чуть раньше запланированного, она получила сообщение, что он еще в пути. Через 15 минут Сандерс вышла на улицу и написала об этом мужчине, однако он так и не прочитал этот текст в мессенджере. Он также перестал отвечать на ее звонки и удалил их совместную переписку в Tinder. «Не имею ни малейшего понятия, что же произошло: он не собирался со мной встречаться в принципе или увидел меня и ушел», — пояснила Сандерс.

Третье свидание прошло в ресторане в небоскребе с мужчиной, который на всех фотографиях был со своим братом-близнецом. По словам девушки, он регулярно хвастался своим финансовым благополучием и демонстрировал дорогие вещи. Ужин в таком заведении получился затратным, и она даже подумывала не платить за себя. В итоге парень попытался оплатить всю сумму, но оказалось, что лимит по его кредитной карте был превышен. В результате ему пришлось пойти к банкомату, чтобы снять там наличные.

Сандерс посоветовала девушкам при знакомстве через Tinder не писать мужчине, если он не отвечает на сообщения, не начинать общение с парнями без работы и с бывшими заключенными, а также не переживать из-за отсутствия симпатии со стороны собеседника.

Ранее глава Tinder Элли Сейдмен (Elie Seidman) рассказал о разных сложностях, которые возникают у пользователей приложения для знакомств среди мужчин и женщин. По его словам, из-за диспропорции между полами — среди юзеров намного чаще встречаются мужчины — и возникает большинство проблем.