Мужчина прочитал переписку жены и раскаялся

Мужчина прочитал подозрительную переписку жены и покаялся в содеянном

Пользователь Reddit под ником throwaway01636288 рассказал, что заподозрил супругу в измене, прочитав сообщения в ее телефоне. Тем не менее эти мысли оказались ошибочными. Подписчики треда заверили его, что в данной ситуации виноваты оба супруга.

Мужчина заявил, что случайно заметил странное сообщение на экране телефона. Гаджет жена оставила на столе, поздно вернувшись с работы, и отправилась в душ.

«Сегодня вечером было потрясающе, целую», — прочитал он. Оно пришло от коллеги жены. Судя по всему, она проводила время с друзьями, хотя ранее говорила ему, что задержится на работе.

Когда супруга вернулась, автор поста сообщил ей о находке. Он пытался объяснить свою точку зрения, однако она обиделась на то, что он залез в телефон без ее ведома. throwaway01636288 пояснил, что доверяет супруге, но был удивлен находкой.

«Я ответил, что не думаю, что я поступил неправильно и что ей не нужно лгать о том, что ее задержали на работе, когда из сообщений ясно, что она провела время после работы в доме своих друзей», — рассказал он. Но супругу это только разозлило.

Наутро они обсудили произошедшее и пришли к согласию. Женщина пояснила, что ее подругу уволили, и ей пришлось тратить много сил на то, чтобы подбодрить ее и успокоить. Она решила не посвящать в ситуацию мужа, так как устала и не хотела объяснять подробности. Пара принесла друг другу извинения.

Автор поста заметил, что никогда не контролирует жену, так как они доверяют друг другу. «Как я уже упоминал выше, на этот раз у нее просто не было настроения рассказывать мне, что происходит», — заключил он, заметив, что они с супругой нередко сплетничают, обсуждая друзей.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые предположили, что женщина действительно изменила супругу, и поэтому так разозлилась. Другие же были уверены, что размолвка произошла из-за нарушения личных границ. Юзеры заметили, что в данной ситуации виноваты оба, так как недоверчиво отнеслись друг к другу. «Она солгала, и у тебя есть основания для беспокойства», — поясняли они. Позднее автор треда заметил, что отлично общается с коллегой, с которой супруга проводила время, поэтому повода для ревности у него нет.

Ранее пользователь Reddit с ником TinyMeatGang1 рассказал, что узнал об инвалидности незнакомки, сделав ей комплимент. Она обратила ситуацию в шутку и не обиделась.