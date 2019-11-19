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Он не устоит: как эффективнее всего возбудить мужчину 

WomanHit.ru 4 часа назад
Не устоит: как эффективнее всего возбудить мужчину
Фото: WomanHit.ru
Предварительные ласки зачастую становятся важнее самого секса
Большая часть женщин недооценивает предварительный этап в сексе: а ведь от того, насколько вы возбудили мужчину, зависит качество последующего секса. Причем для этого не нужно обладать особыми умениями, достаточно знать, как возбудить мужчину, используя различные техники.

Следите за интонацией

Не каждый женский голос способен заставить мужчину растять. Если женщина слишком звонкая, мужчина может просто устать от постоянного шума в ушах, также и слишком низкий голос вряд ли возбудит вашего партнера. Всегда следите за реакцией мужчины на свои действия, возможно, он просто не настроен на продолжение вечера, в этом случае интимную беседу стоит отложить, иначе вы только вызовете раздражение, каким бы бархатным не был ваш голос.

Легкий массаж

Наверное, один из лучших способов настроить мужчину на нужный лад в короткий срок. Уберите из комнаты все, что может вам помешать, в том числе ноутбуки и звонящие телефоны.
Учитывайте предпочтения мужчины, например, ему может нравиться запах свечей — так обставьте комнату в связи с его пожеланиями.
Перед приходом партнера включите мягкую музыку фоном, и обязательно запаситесь массажным ароматным маслом, без которого вы просто не сможете провести возбуждающую процедуру.

А если мужчина спит?

Если вы проснулись среди ночи с диким желанием в отношении спящего рядом мужчины, не нужно трясти его, попутно сообщая о вашей потребности. Разбудите его ненавязчиво: мягко погладьте, целуйте и спускайтесь ниже. Редкий мужчина устоит перед оральными ласками.

Поиграйте с ним

Многие пары предпочитают эксперименты в постели, почему бы не попробовать и вам? Однако помните, что мало просто переодеться, важно вести себя в соответствии с выбранным образом, только тогда ролевая игра его возбудит.

Старый добрый стриптиз

Вы не обязаны выглядеть как танцовщица из бара, у вас может не быть идеального тела, ведь если ваш мужчина выбрал вас, значит, его устраивает в вас все. Самое главное для женщины в этот момент — подготовиться к стриптизу самой. Купите то, в чем вы будете чувствовать себя раскрепощенно: это может быть как шелковая ночнушка, так и футболка в комплекте со стрингами. Подберите приятную музыку, постарайтесь расслабиться и вперед.
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