Муж узнал, почему его бросила жена и расплакался

Только на похоронах бывшей жены мужчина понял, почему она бросила его год назад

Константин никак не ожидал такого от своей бывшей жены. Как выяснило ИА "Экспресс-Новости", она оказалась совсем не такой плохой, как он считал.

Константин и его жена Марина жили вместе в Москве около 5 лет, но развелись год назад. Развод был скандальным и неожиданным. Марина просто заявила, что больше не хочет быть вместе. От расспросов, что случилось и почему, девушка увиливала. Все дошло до того, что девушка привела в дом своего нового возлюбленного и попросту выжила мужа из своей квартиры. Константин был расстроен, опечален и растерян. Время шло, и потихоньку мужчина начал приходить в себя от обиды. С бывшей женой он не общался, да и она постаралась обрубить любые связи с бывшем мужем.

Похороны

Прошел год, и мужчине позвонила мать Марины и тихим дрожащим голосом позвала Костю на похороны ее дочери. Константин оказался в смятении: "Почему? Что случилось?". Куча вопросов появилась в голове у мужчины, но бывшая теща отказалась отвечать по телефону и попросила его приехать.

Костя долго был в смятении. Он не понимал, что случилось и зачем ему идти на похороны после стольких обид, но все же пришел. Придя в дом тещи, Костя встретил возлюбленного Марины, на которого она променяла его. Не дав ничего сказать, теща остановила Костю и начала все объяснять.

Правда

Женщина объяснила, что ровно год назад Марине поставили неутешительный диагноз. Лечение уже было бесполезно. Девушка была в отчаянии. Она решила, что не хочет, чтобы ее любимый муж страдал вместе с ней. Он еще молодой, найдет другую, а если останется с ней, то всю жизнь проведет в горе. Девушка решила пойти на хитрый план. Она нарочно рассталась с мужем и заставила его ненавидеть себя, представив своего далекого родственника как нового возлюбленного, чтобы Косте не было так больно. Боль от расставания пройдет, а боль от утраты любимого человека может не пройти. Марина взяла обещание со всей семьи, что никто ничего не расскажет Косте до самого ее конца.

Выслушав все это, мужчина сел и заплакал. Любимая Марина пошла на такое, чтобы избавить его от боли. Он был зол, что она приняла такое решение за него, но что он теперь мог поделать… Костя принял решение жить дальше. Не просто жить, а жить и наслаждаться жизнью за двоих: за себя и за свою любимую Марину, которая так хотела, чтобы Костя жил полной жизнью, невзирая ни на что.