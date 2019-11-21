Миллионер заплатит за женитьбу на его дочери

Миллионер из Таиланда посулил состояние тому, кто женится на его дочери

Вы, наверное, думаете, что такое бывает только в сказках? Ошибаетесь. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» расскажут вам о том, как один миллионер пообещал подарить тому смельчаку, кто отважиться жениться на его дочери, целое состояние.

Речь идет о владельце одной из крупнейших компаний в Таиланде, занимающейся выращиванием и продажей дуриана — экзотического тропического фрукта. Арнон Родтхонг никак не может выдать свою дочь замуж и решил объявить конкурс на лучшего жениха для своей Карнситы, пообещав ему завещать все свое состояние.

Главными требованиями к кандидату бизнесмен назвал честность, меткий ум и большое сердце. Имя победителя будет названо после прохождения всех этапов придуманного миллионером турнира, подробности которых хранятся в строжайшем секрете по понятным причинам. Начало турнира пока не определено, пока идет отбор кандидатов, которых, на удивление, раз, два и обчелся.

Некоторые из претендентов жалуются на жесткость отбора, ведь будущий зять миллионера должен обладать следующими качествами: прежде всего быть прилежным, работящим, не употреблять наркотики, не играть в азартные игры и иметь хорошие навыки в разведении дуриана. Сама же невеста, 25-летняя Карнсита, привлекательная стройная шатенка, получившая хорошее образование, не столь требовательна. Однако идею отца поддержала и не стала ему возражать.

«Я непривередлива. Я только хочу мужчину, с которым можно будет ходить на вечеринки и делать селфи. Я сама не особенно красива, поэтому сойдут любые внешние данные», — приводит слова Карнситы издание Khaosod English.

Интересно, что это не первый случай такой практики выбора жениха в среде состоятельных родителей. В 2014 году бизнесмен из столицы Китая Сесил Чао пошел еще дальше, предложив будущему зятю 1 000 000 000 гонконгских долларов, а это, ни много ни мало, 130 000 000 долларов США.

На его призыв откликнулись 20 000 мужчин, но ни один не смог угодить требовательному отцу. Спустя неделю миллионер отказался от затеи и отменил награду. Напомним, что у нас в России пока еще не додумались до подобных практик, и невесты сами находят свою любовь, а женихи женятся не из-за денег, а по любви. По крайней мере, очень хочется в это верить.