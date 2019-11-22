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Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия из-за фотосессии перед родами 

Lenta.ru 9 часов назад
Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия
Фото: Kennedy / Brittany Isabel Photo
Жители американского штата Флорида Лиа Хэмптон (Leah Hampton) и Маркус Уимберли (Marquis Wimberly) устроили фотосессию в честь первенца. Пара сделала съемку в стиле сериала «Рассказ служанки», по сюжету которого фертильных женщин использовали исключительно для вынашивания детей, пишет Daily Mail.
28-летняя Хэмптон и ее супруг, 27-летний Уимберли, опубликовали фотографии в Facebook. Будущая мать представала в образе служанки из сериала: на ней было алое одеяние и белый чепец. При этом Уимберли был одет в строгий костюм, как и все мужчины в сериале «Служанка».
«Мы оба фанаты сериала. Я предложила идею Маркусу, и ему понравился замысел. Так мы и выбрали тему», — объяснила Хэмптон.
По словам американки, первоначально публикация была доступна только друзьям и родственникам. Получив от них массу положительных откликов, беременная женщина решила сделать пост открытым и для остальных юзеров.
Kennedy / Brittany Isabel Photo
В результате публикация стала вирусной, однако комментарии посторонних людей оказались не такими позитивными. Пару обвинили в оправдывании абьюзивного поведения в отношении женщин и изнасилования. Пост набрал более 15 тысяч комментариев. В ответ на упреки Хэмптон заявила, что не всем может нравиться выбор темы для фотосессии, но они с мужем равнодушны к подобной критике.
Американский сериал «Рассказ служанки» — антиутопия об обществе будущего, в котором способные к воспроизведению рода женщины живут в сексуальном рабстве и исполняют роль суррогатных матерей. По сюжету, таких служанок берут в семью офицеры и их жены. Исполнив свою функцию и родив им ребенка, служанки переходят в другую семью.
Ранее другая пара решила отпраздновать свадьбу с тортом, на котором был изображен мужской половой орган. Пользователи Reddit раскритиковали молодоженов за такое решение.
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