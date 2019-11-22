Провокации, которые могут разбить крепкую пару

9 провокаций в отношениях, которые могут привести к расставанию даже крепкую пару

Упертость, единоличные интересы и маскировка негативных эмоций — настоящие катализаторы расставания. Если не хотите жить порознь, посмотрите 9 пунктов, которых нужно избегать в любых отношениях.

Можно любить друг друга больше жизни, а развестись из-за пустяка. Психологи нашли подводные камни, которые могут разрушить любые отношения. К счастью, их можно обойти легко и непринужденно, если вовремя включить голову.

А у вас хватает мудрости, чтобы избежать таких проблем?

1. Вас критикует ближайшее окружение

Вы предпочитаете гостевой брак, выбрали партнера с большой разницей в возрасте или «не своего уровня»? Готовьтесь, что вас начнут критиковать при первой возможности. А все потому, что общество отторгает тех, кто «не похож» на остальных. Не слушайте критиков и присмотритесь к своим друзьям: все ли они готовы принять ваши чувства?

2. Вы надеетесь, что отпуск поможет справиться с негативом

Если вы ссоритесь дома, вас и на Мальдивах будут ждать разногласия. И все потому, что вы думаете, что причина кризисов и недопонимания в усталости. На самом деле так бывает редко. Ваши отношения съедает не рутина, а невнимательность друг к другу и возникшим проблемам. В этом случае лучше отправиться не на море, а к психологу.

3. Вы маскируете негативные эмоции чтобы не обижать партнера

Не хочется проводить выходные в обществе родителей второй половины? Тогда скажите об этом. Объясните свою позицию и попробуйте найти совместное решение. Если подавлять собственные желания и делать вид, что все идет по плану, эмоциональный взрыв неизбежен.

4. Вы считаете, что отдалились друг от друга после рождения ребенка

Так бывает, если малыш вытесняет одного родителя из жизни другого. Для того чтобы избежать разногласий, психологи рекомендуют проводить время вдвоем. Ребенка можно поручить бабушкам или няне. А самим вспомнить время, которое вы проводили друг с другом: сходить в кино, ресторан или на веселую вечеринку.

5. Партнер критикует ваши новые интересы

Он ревнует вас к курсам повышения квалификации или протестует против занятий спортом? Здесь явно что-то не так. Каждый из вас имеет право развиваться и проводить некоторое время в одиночестве или в компании друзей и коллег. С ревнивцем нужно поговорить о личных границах и выяснить, почему он так зол. Может причина в том, что у него не