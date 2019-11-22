Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин

Парень сделал невесте странный подарок, отгоняющий мужчин, и прославился

Бывший продюсер Педро Куковильо сделал своей красавице-невесте странный подарок, и прославился в сети.

@pedrocuz

Дело в том, что его возлюбленная Пэтти обладает практически идеальной фигурой и очень любит демонстрировать ее в крошечных купальниках. По словам Педро, он ненавидит тратить на них деньги.

"Но в этот раз я отбросил свои чувства и нашел в себе силы подарить ей самый лучший купальник!", — заявил он.

Как выяснил "Рамблер", завязав девушке глаза, Педро помог ей влезть в новое бикини. Какого было удивлении невесты, когда она увидела на своем купальнике огромное лицо Педро.

@pedrocuz

Оказалось, что так парень попытался огородить свою женщину от ухажеров, которые могли бы приставать к ней на пляже, пока его нет рядом.

"Если кто-то планирует подцепить ее на пляже, то ему придется столкнуться с моим лицом по всему ее телу…", — отметил в своем Instagram предприимчивый парень.

Девушка была в восторге от оригинального подарка и заявила, что будет с гордостью носить новый купальник на пляже, а об их паре заговорил весь интернет.