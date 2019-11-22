Почему мужчины изменяют

Основные причины мужской измены

К сожалению, даже самая сильная любовь не гарантирует счастья и гармонии в отношениях. Женщины не понаслышке знакомы с ситуацией, когда любимый мужчина почему-то перестает хранить верность. Полезно знать о причинах, толкающих представителей сильного пола на подобное поведение.

Любовь воспевают поэты, рисуют художники и всячески восхваляют все, кому посчастливилось ощутить эту гаммуприятных эмоций. К сожалению, даже взаимные теплые чувства и привязанность вовсе не гарантируют долгую и счастливую совместную жизнь.

Нередко женские мечты о будущем разбиваются об осознание того, что она — не единственная «дама сердца» для своего любимого молодого человека. Существует масса причин для мужских измен, но если проанализировать, основных факторов, толкающих представителей сильного пола на подобный шаг, не так уж много.

Почему парни изменяют

В каждом союзе мужчины и женщины есть свои положительные и отрицательные стороны. И если негатива накапливается слишком много, модель поведения парня изменяется. Кто-то разрывает отношения, либо наоборот, пытается их наладить, но есть и те, кто ищет разрядку «на стороне». Есть несколько подоплек, чаще прочих приводящих к изменам:

Желание доказать собственную значимость и мужественность

Если мужчина в отношениях избрал для себя роль подчиняемого, рано или поздно он начнет бунтовать. Да, это очень удобно, когда всем заправляет женщина, к тому же, она — постоянный источник почти «материнской» ласки и поощрений. Но малейшая попытка сделать что-то самовольно вызывает у нее негативную реакцию. «Непослушный» мужчина будет тут же «наказан».

Но будучи взрослым человеком и состоявшейся личностью, парень раньше или позже захочет свободы.

Он попробует доказать, что он — настоящий мужчина и чего-то в этой жизни стоит. Проще всего найти женщину, которая будет им восхищаться и ценить. Причем, искать такую представитель сильного пола будет «на стороне», поскольку его любимая не видит в нем мужчину, не считает его опорой и поддержкой.

Отсутствие романтики и сопряженных с ней эмоций

Многие с умилением вспоминают то ощущение «бабочек в животе», которое сопровождало их в самом начале знакомства и в конфетно-букетный период отношений. Увы, но со временем даже близость становится рутиной. Если мужчина эмоционально слаб, то вместо того, чтобы потрудиться над воскрешением романтики со своей любимой, он будет искать эти эмоции с другой женщиной.

Стремление ощутить себя желанным

Представителям сильного пола очень важно знать, что они не только любимы, но и желанны. Многие женщины совершают одну очень распространенную ошибку: со временем они забывают об интимной стороне жизни, считая важными все аспекты, кроме нее. Отношения, где мужчина не ощущает себя желанным, обречены на провал.

Проанализировав свои отношения с любимым, усмотрев в них недочеты, лучше вовремя все исправить, чем потом страдать от разбитого сердца, обвиняя в мужской измене парня, себя или злой рок.