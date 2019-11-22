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Ты меня не слышишь: как наладить отношения между супругами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Как наладить отношения между супругами
Фото: Кадр из фильма "Дорогой перемен"
Каждая супружеская пара не похожа на другую: свои традиции, привычки, законы и правила. Иногда даже в самых гармоничных отношениях возникает напряжение. Могут случаться ссоры, конфликты, недопонимание. Как сохранить семейное счастье, «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Гармония» Лариса Арбатова.

Услышать друг друга

В кресло нерешительно садится молодая женщина, брови сдвинуты, потухший взгляд, недовольное лицо. После моих приветственных фраз последовал сбивчивый, но раздраженный рассказ о неудавшемся браке, бездушном муже и трехлетней дочке, которую так жалко оставлять без отца.
— А почему вы назвали мужа бездушным?
В ответ снова жалобы: и по дому не помогает, и недоволен всегда, да и вообще, не слышит меня совсем.
А между тем именно слова «он (она) меня не слышит» чаще всего звучат в кабинете психолога как основная причина семейных ссор. Не потому, что муж плохой или жена плохая. Нередко скандалы возникают из-за отсутствия умения находить общий язык. Каждый делает так, как он привык, и чем более резко, тем больше натыкается на противоположное мнение.
Но если вы ожидаете, что у психолога есть волшебный ответ на вопрос «где у него (у нее) кнопка?», то вас ждет разочарование — чудеса придется совершать каждому самому. И, как говорится, своими руками, а точнее — своими словами, жестами, интонациями.
— И что мне теперь делать? Слова новые учить, чтобы он меня понял? Или делать вид, что мне все нравится? — и голос моей собеседницы просто дрожит от возмущения.
— Вовсе нет, такие жертвы не нужны. А вот понять, какое послание слышит муж в ваших словах, тональности голоса, будет полезно. Да и сам конфликт может пойти на пользу, если попробовать использовать конфликтную ситуацию… для сближения супругов.
— И как это возможно? — к моей радости, вижу в глазах собеседницы искренний интерес.
— Вполне под силу каждому, если следовать нескольким несложным правилам.

Совет тем, кто хочет наладить отношения:

Отбросьте роль жертвы

Вы не мученик и не страдалец, а взрослый человек, которому ничего не мешает общаться с тем, кто подарил вам счастье быть матерью. Многим нелишне напомнить себе, что именно благодаря этому человеку вы — родитель.

Сменить тон

Держите в порядке «инструменты» своего вербального общения и прежде всего — тон, интонации голоса. Нас скорее услышат, если мы говорим спокойно, размеренно, без назидания, истерических ноток и безапелляционного тона. Кстати, о гендерных различиях.
Научно установленный факт: мужчине сложнее воспринимать женский голос, так как дамы склонны чаще изменять интонацию в соответствии со своими эмоциями, трансформировать тембр и ритмичность пауз.
Мужской мозг обрабатывает женский голос как сложное музыкальное произведение, подчас воспринимается женское «воркование» почти как настоящая симфония Бетховена!

Всему свое время

Выберите время для выяснения отношений — и это не банальное «после ужина». Прежде чем начать серьезный разговор, спросите себя: действительно ли так срочно нужно решить конкретный вопрос или его можно перенести на следующий день? Возможно, на свежую голову он отпадет сам по себе? И снова о гендерных различиях: мужчине важно сказать о наболевшем прямо и коротко.
А вот прекрасным дамам полезнее оттянуть время начала разговора: примите душ, поспите, перекусите, выпейте чаю, прогуляйтесь и так далее.
Помните, как говорила Скарлетт в фильме «Унесенные ветром»: «Об этом я подумаю завтра»? Возможно, на вас просто нахлынули эмоции. Никогда не стоит принимать сиюминутные решения и рубить сплеча.

На одном языке

Наконец, сами слова, которые мы говорим друг другу. На том ли языке я вообще разговариваю с партнером (понятно ли изъясняюсь и доношу мысль)? Здесь важно сказать себе, что моя цель — не победить в конфликте (и уж тем более не одержать победу любой ценой), а вместе найти конструктивное решение. Именно вместе. А для решения такой цели и слова, согласитесь, совсем иные.

Язык тела

Важна и невербальная сторона общения, так называемый язык тела, ведь так мы воспринимаем около 55 процентов информации. Иногда в конфликтной ситуации помогает пошутить, сделать «потягушки», подсунуть что-то вкусненькое, резко обнять партнера — то есть сделать то, чего от тебя в данный момент уж точно не ожидают.
Это сбивает накал страстей и помогает перевести конфликтную ситуацию в ситуацию общения из позиции «разговор с дорогим мне человеком».
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