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Жена унизила супруга неосторожным словом о работе и попала под шквал критики 

Lenta.ru 1 час назад
Жена унизила супруга неосторожным словом о работе
Фото: Lenta.ru
Пользовательница Reddit с ником whiterosesblackroses обидела мужа, сказав, что его работу мог бы осилить любой. История обрела популярность на Reddit и получила единогласное осуждение среди пользователей. Женщину упрекнули в черствости и отсутствии эмпатии.
Муж автора поста устроился на новую работу, которая оказалась для него слишком тяжелой. В первую же неделю руководитель потребовал от него выполнять обязанности, о которых они не договаривались. При этом у мужчины не было опыта ведения таких дел. Ситуацию усугубляла и неблагоприятная атмосфера: руководитель нередко кричал на своих подчиненных.
Супруг рассказчицы каждый день приходил домой в плохом настроении. В конце концов его уволили из-за того, что он не переслал сообщение из почты от одного руководителя к другому.
Мужчина оказался рад такому исходу, однако сильно оскорбился, когда жена указала ему на то, что такую работу мог бы выполнить каждый. Супруг подумал, что жена сочла его неудачником, хотя героиня рассказа уверяет, что хотела лишь донести до него правду.
Пользователи Reddit встали на сторону обиженного супруга.
«Твое отсутствие сострадания просто убивает»,
— возмутился SurviveStylePlusFive.
«Люди не всегда должны слушать такую "правду". Поддержи своего мужа»,
— согласился с ним nanimal77.
Ранее пользователи Facebook осудили невесту, которая не хотела звать на свадьбу детей своего жениха от прошлого брака, поскольку он выплачивал им алименты. Комментаторы осудили ее решение и посчитали, что невеста уже с самого начала ведет себя, как «злобная мачеха».
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