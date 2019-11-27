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Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Фото: pxhere.com
Специалисты из Университета Лидса провели исследование и выяснили, сколько сексуальных партнеров должно быть у человека. Для того, чтобы это узнать, они провели опрос на сайте знакомств IllicitEncounters.
Большинство опрошенных сообщили, что самое правильного количество бывших сексуальных партнеров — от восьми до двенадцати. Однако, респонденты отметили, что если количество связей превысит отметку десяти, то окружающие назовут такого человека неразборчивым. А если будет меньше, то его назовут неопытным, передает «Главред».
«ФедералПресс» напоминает, что недавно ученые перечислили несколько научных фактов о сексе. Так, интим благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.
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Теги:
Любовь , ФедералПресс
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