Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям

Специалисты из Университета Лидса провели исследование и выяснили, сколько сексуальных партнеров должно быть у человека. Для того, чтобы это узнать, они провели опрос на сайте знакомств IllicitEncounters.

Большинство опрошенных сообщили, что самое правильного количество бывших сексуальных партнеров — от восьми до двенадцати. Однако, респонденты отметили, что если количество связей превысит отметку десяти, то окружающие назовут такого человека неразборчивым. А если будет меньше, то его назовут неопытным, передает «Главред».

«ФедералПресс» напоминает, что недавно ученые перечислили несколько научных фактов о сексе. Так, интим благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы.