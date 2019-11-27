Что в женском поведении отталкивает мужчин

Нередко бывает так, что женщина, искренне любящая мужчину и даже в мыслях не желающая с ним расставаться, вдруг оказывается брошенной. Ситуация кажется лишенной всякого смысла и очень обидной. Тем не менее, если проанализировать поведение представительницы прекрасного пола, вполне может оказаться, что она сама спровоцировала мужчину, доведя его до состояния, в котором разрыв отношений показался ему единственно верным решением.

У любого человека есть хорошие и плохие качества, то есть, за что-то он любим, в то время, как другие его повадки наоборот — вызывают раздражение, злость и порой даже агрессию у окружающих. Впрочем, если проанализировать, окажется, что большинство представителей сильного пола раздражены одними и теми же дамскими привычками. Следовательно, зная их, вполне реально избежать разрыва отношений и превращения любви в отвращение или неприязнь.

Что мужчинам не нравится в женском поведении

Психологи выделяют несколько моментов женского поведения, которые действуют на представителей сильного пола, как катализатор разрыва:

Женщины и мужчины мыслят по-разному, причем, не все парни понимают, что их избранницам важно постоянно слышать, как сильно они нужны. При этом, все хорошо в меру. Если слишком часто надоедать мужчине риторическим вопросом, зачем ему отношения и не тягостна ли ему любовь, то рано или поздно парень явно об этом задумается. Выходит, что женщина сама подталкивает избранника к мысли о том, а нужен ли ему любовный союз.

Если дама все время прихорашивается, панически боится растрепать прическу или стереть макияж, попутно то и дело переспрашивает, красива ли она, со временем это непременно начнет злить ее спутника. Конечно, парни понимают, что девушки обожают прихорашиваться, но это не значит, что красота должна быть важнее всего, включая и любовный союз. Мужчине надоедает все время повторять, что женщина в его глазах действительно красивая.

Сравнение мужчины со своими бывшими возлюбленными или с мужьями или бойфрендами подруг и коллег недопустимо. Любому представителю сильного пола присуще чувство соперничества, но это не значит, что он хочет соревноваться со «вторыми половинками» подружек своей любимой. И тем более, он не желает слушать о том, какими были ее предыдущие мужья или парни. Это не вызовет ревность и уж точно не станет «волшебным пинком», подталкивающим парня к новым достижениям или свершениям.

В отношениях важно чувствовать настроение своего избранника, понимать, что любые вопросы или замечания хороши в меру.