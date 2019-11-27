Как охладить в себе ревность к мужчине

Друзья, активная ночная жизнь, сайты знакомств, соцсети, эротика в интернет мире создают массу соблазна для мужчины. Как охладить в себе ревность к мужчине? Давайте поговорим…

Как не ревновать парня к бывшей подружке?

Избегайте ревности к прошлому, не позволяйте прошлой его жизни проникнуть в ваше бессмысленные иллюзии, даже если у вас есть повод для ревности. Помните, что вы именно тот человек, которого выбрал ваш парень именно сейчас, а значит вы лучше, чем его бывшая. Именно от вас будет зависеть: исчезнет ли прошлое парня в вашем настоящем, станете ли вы единственной девушкой для любимого, будете ли вы впоследствии его супругой или, наоборот, будите отравляющими мыслями подкармливать свои страхи. Помните, что устраивая сцены ревности, вы еще больше разрушаете отношения.

Как победить в себе ревность к бывшему парню?

После расставания у бывшего любимого теперь есть другая девушка, и вы должны понимать, что ревнуя его к ней, вы мыслите о совершенно постороннем вам человеке, возможно которого вы даже не знаете. Она просто живет в ваших иллюзиях. Зачем отдавать свое время ей, если его можно посвятить парню.

Если вы ставите перед собой цель отделить свои сложившиеся взаимоотношения с вашим избранником от прошлых отношений, вам должны расстаться со всем, что вам напоминает о прошлой жизни. А именно: уничтожьте его или ваши общие фотографии, удалите музыку, которая ассоциируется с ним, раздайте подарки, избегайте встреч с общей компанией и мест, где он бывает. Игнорируйте его страницы в социальных сетях, не интересуйтесь у знакомых о его жизни, передвижениях и планах.

Займитесь самореализацией. Общайтесь с друзьями, завязывайте новые знакомые в соцсети, отвлекайтесь на свое любимое развлечение или полностью уйдите в работу. Если вам трудно переключиться, поплачьте под грустные мотивы музыки. Это лучший способ реагирования на эмоциональные потрясения. Приводите в порядок свою жизнь без участия бывшего парня. Вы и он находитесь по разные стороны жизни.

Как не ревновать парня к окружающим его девушкам?

Многие девушки стали более склонны к ревности, потому что мужчины в отличие от женщин стали более активными, самостоятельными и внутренне свободными. Но, даже не ревнивица периодически испытывает это чувство дискомфорта. Если посмотреть на себя со стороны или на действия подруг и взрослых опытных женщин, то найдете для себя один простой ответ: нужно просто перестать искать причины для ревности.

Поймите, если мужчина захочет измен, ревность не поможет решить проблему, а, наоборот, охладит его от нервной, лишенной спокойствия, озлобленной или психически нездоровой девушки. Но а если мужчина действительно любит и ценит вас и отношения ревность необоснованна, еще от неадекватного поведения и преследования отношения в паре портятся, а приятные события забываются. Ревность толкает к импульсивным действиям и необдуманным поступкам. Если стоит вопрос о проверке парня или потерянном доверии, давайте обсудим.

Потерянное доверие иногда восстановить невозможно. При проверке нужно быть готовой к тому, что подозрения подтвердятся, а тогда отношения могут рухнуть. Некоторые девушки для проверки используют своих близких, телефоны и компьютеры, забывая что тем самым не оставляют личного пространства любимому. Одна из ошибок заключается в том, что девушки с целью поиска надуманных ими подозрений в изменах, пытаются оправдать себя.

Даже если парень флиртует, он не решится на продолжение, потому что он вас выбрал осознанно. Отношения с ним укрепляйте, устраняйте причины для поиска ревности и старайтесь держаться. Доверие, уважение к частной жизни и личному пространству партнера в этом помогут.

Как не ревновать мужчину ко всем?

Умные, уважаюшие себя девушки должны быть уверены в том, что ревновать должны их, а не они. Играя на чувствах ревности мужчины, она переключает его внимание на себя, заставив мужчину сражаться за нее и не обращать внимание на других женщин.

Не делайте человека центром вашей вселенной. Берегите себя. Окружите себя поклонниками-пусть парень переживает за оказанные внимания его подруге. Покажите, что вы еще интересны. Переведите ситуацию наоборот. Пусть парень ревнует вас, старается вас заинтересовать. Для вас это будет женское удовольствие, а переживает пусть мужчина. Иметь «запасной вариант» никто не запрещает. Это успокаивает девушку и сильно ослабляет ревность. Думайте позитивно, и, таким образом, вы сможете поставить на уровень свои отношения без каких-либо причин ревновать. Не пытайтесь напрямую справиться со своими страхами. Это не помогает. Просто постарайтесь наполнить себя приятным чувством, которое передастся вашему парню, и создать легкое общение. Именно тогда он отдаст предпочтение вашей компании, и больше не будет сомневаться в своем интересе к вам.

Как побороть ревность к мужу?

Первый шаг признать, что вы источник проблемы. Ваше внимание сосредоточьте на том, что источник ревности — это вы, а не ваш муж, что означает признание невиновности супруга.

Вы должны развивать себя, особенно в доверии и в самоуверенности. Посмотрите на каких женщин обращает внимание ваш муж и найдите в себе то, чего ему не хватает. Разберитесь в тех сторонах, которые вы чувствуете слабыми и неадекватными. Спросите супруга, как себя изменить в лучшую сторону, и он открыто вам признается.

Также нужно двигаться к доверию в отношениях с партнером. Чтобы победить вашу неуверенность, поставьте под сомнение ваши мысли, которые создают эту неуверенность и мешают вам доверять мужу. Посмотрите, что вам действительно необходимо получить от вашего супруга, и что ему нужно получить от вас? Каковы ваши реальные потребности? Поделитесь своими чувствами с вашим партнером. Сказать” Я тебя ненавижу это не разделение эмоций, а прямое нападение. Просто скажите ему, что вы чувствуете: "Я ревную тебя, когда ты смотришь на других женщин. Потому что я люблю тебя”. В ответ супруг может крепко обнять вас, тогда ваши ревность и печаль пройдут. Возможно, это будет сложно сделать, но необходимо приложить все усилия для того, чтобы вам стало лучше.

Не должно быть никаких оскорблений и унижений. Плохие слова и чрезмерно резкие реакции не помогут вам избавиться от ревности.