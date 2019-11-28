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История из жизни: соседка одной фразой разрушила семейное счастье 

express-novosti.ru 2 часа назад
Муж и жена жили счастливо, пока соседка одной фразой не натолкнула мужчину на подозрения. Супруг провел расследование и узнал некрасивую тайну своей супруги, которую он не смог простить.
Павел и Марина стали встречаться в колледже. Потом его забрали в армию, Марина обещала ждать — и дождалась, хотя сослуживцы Паши не верили, что она его не бросит через пару месяцев.
Пара решила сыграть свадьбу, торжество было на носу, когда влюбленные поругались. По глупой причине. Официантка в кафе усиленно флиртовала с парнем, игнорируя Марину, а Павлу, казалось, нравилось женское внимание, вот невеста и приревновала.
Слово за слово, и Павел выдал: «А сама-то? Может, ты мне вообще изменяла?». Марина хлопнула дверью и ушла.
Одумавшись, жених бегал и искал ее ночью по всему городу, но телефон девушка отключила. Через день они встретились, Паша бросился просить прощения, он клялся и божился, что сделает Марину счастливой. Она промолчала, но свадьбу не отменила.
Прошло время, у пары рос сын, родители думали о еще одном ребенке. Был выходной. Жена вышла в магазин, а тут в дверь позвонила соседка: ей купили новый телефон, и она хотела спросить у Паши, как он работает. Зайдя в квартиру, пенсионерка хотела потрепать сына Паши по голове, но тот оттолкнул руку и убежал в комнату.
Старушка пошутила: «Ишь, рыжий-рыжий, конопатый, наверное, как Юрка будет».
«Что за Юрка?», — поинтересовался Павел. Оказалось, одноклассник жены, раньше Марина и семья этого парня жили в одном дворе. Словоохотливая старушка рассказала, что Юрка был известен на весь двор своей рыжиной и хулиганистым характером. Его кожа вся покрывалась веснушками, даже локти. Вроде как Юрка и Марина даже ходили за ручку в школе, но так, несерьезно, когда еще детьми были.
Павел посмеялся над байками старушки, а сам призадумался. Он хотел выкинуть эти мысли из головы, но ревность стала его грызть. Сам Павел был жгучим брюнетом, да и Марина темненькая. Конечно, если среди прапрадедов был кто-то рыжий, то ген может вылезти — Марина говорила, что у нее был такой знаменитый предок, при царе был моряком, героем войны с Японией.
Павел пытался выкинуть навязчивые мысли из головы, но, промучившись два месяца, узнал, как сделать ДНК-тест:
«Лучше знать наверняка, чтобы не подозревать жену непонятно в чем всю жизнь».
Когда мужчина получил результаты, он не поверил своим глазам: он не был биологическим отцом ребенка! Он показал анализы жене, и Марина расплакалась. Она призналась, что в ночь ссоры, которая случилась до свадьбы, она пошла в клуб, напилась и встретила там злосчастного Юру. Марина думала, что они в Пашей расстались, и хотела ему отомстить. И отомстила — с последствиями. А потом уже было стыдно признаваться, тем более все шло так хорошо… Но Паша не смог смириться с тем, что его обманывали несколько лет. Он принял решение подать на развод.
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