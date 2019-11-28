Учёные рассказали, как вычислить изменника

Есть один основной фактор, который определяет вероятность измены со стороны второй половинки.

Если ваш партнер в предыдущих отношениях "грешил", то вероятность того, что то же самое повторится и в ваших отношениях, достаточно высока. Такой вывод сделали специалисты Университета в Денвере (США). Исследователями было опрошено около 500 пар, которые длительное время находятся в отношениях. 20-25% мужчин признались, что "грешили" на стороне, среди женщин таких оказалось меньше, около 10–15%.

Специалисты объяснили это тем, что что люди не меняются, поэтому партнеры, которые хотя бы раз позволяли себе пойти "налево", вероятнее всего сделают это и в новых отношениях. Причем это касается как мужчин, так и женщин. Еще один интересный факт: поцелуи, флирт и пр., без вступления в интимные отношения, большинство опрошенных пар изменой не считают.