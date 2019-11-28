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Российские мужчины составили портрет идеальной спутницы жизни 

Москва24 1 час назад
Российские мужчины назвали черты идеальной женщины
Фото: Москва24
Российский сервис для знакомств провел опрос среди московских мужчин и на основе их ответов составил портрет идеальной женщины. В исследовании приняло участие почти семь тысяч мужчин, которые в данный момент находятся в поиске пары.
Первое место по привлекательности заняла женская фигура — 20,9 процента пользователей "Мамбы" отметили, что в первую очередь обращают внимание на это. На втором месте оказался мягкий, покладистый характер (18,4 процента), а третье место разделили сексуальный темперамент и чувство юмора (оба пункта набрали 11,2 процента). Вопреки распространенному стереотипу, умение хорошо готовить не вошло даже в пятерку лучших женских качеств. Один из опрошенных прокомментировал это так: "За борщом можно и налево сходить, в какое-нибудь недорогое заведение, а если у женщины характер мерзкий, то никакой борщ не поможет".
На вопрос о возрасте спутницы жизни 42,8 процента мужчин ответили, что для серьезных отношений идеально подходит ровесница, 32,5 процента ответили, что видят рядом с собой женщину на пять–семь лет младше, а 11,2 процента мужчин отметили, что ищут женщину старше себя на пять–семь лет.
В текстовой графе респонденты отвечали, что серьезные отношения с ровесницей или женщиной немного младше видятся им более гармоничными, так как они росли на одних и тех же фильмах, музыке, поэтому имеют родственный менталитет. Существенную разницу в возрасте, когда женщина моложе на 15–20 лет, выбрали 11,4 процента мужчин. Ядро этих респондентов составили мужчины старше 50 лет. Анонимные ответы о причине такого выбора можно свести к трем пунктам:
"хочу такой же чистой любви, как в молодости" "хочу начать жизнь сначала с молодой женщиной, которая не испорчена жизнью" "хочу получить "заряд" молодости и бодрости от молодой партнерши".
Совсем небольшой процент опрошенных сказали, что их идеал — женщина, которая значительно старше (2,1 процента).
Самыми неприятными женскими чертами стали демонстрация умственного превосходства — 18,5 процента, курение — 14,3 процента, корысть — 13,4 процента.
По итогам опроса среди пользователей "Мамбы" идеальной спутницей жизни для среднестатистического москвича является ровесница или женщина моложе на пять–семь лет, с женственной, а не со спортивной фигурой, с мягким характером, некурящая, с хорошим чувством юмора и без корыстных целей в отношениях.
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