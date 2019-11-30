В России появилась новая сексуальная ориентация

Международный день секса отмечается 30 ноября. Он был внесён в международный календарь праздников и памятных дат в 2007 году с подачи ЮНЕСКО . Как обстоят в России дела с сексуальным просвещением, во сколько подростки лишаются невинности и почему в провинции рожают в 14 лет, рассказала News.ru заместитель председателя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока.

— В Советском союзе секса не было, в современной России его стало слишком много. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Абсолютно нет. Эта тема становится все более табуированной стараниями различных организаций. Например, с недавних пор с подачи властей сексуальное воспитание подрастающего поколения поручено РПЦ . Священник с монахиней ходят по школам и проводят с ними беседы, которые сводятся к тому, что необходимо воздерживаться. Они сильно табуируют эту тему, как и большинство родителей, которые не разговаривают с детьми «про это».

— К каким последствиям это приводит?

— Отсутствие элементарных представлений о сексе и контрацепции у подростков. Около 40% подростков узнают о половых отношениях от сверстников, еще 30% — из средств массовой информации. Только 13% детей об интимной стороне жизни рассказывают родители, еще 10% — учителя. Информация, полученная от друга или из ролика в Интернете, часто является неполной и недостоверной. А незнание, как известно, рождает страх. Возникло две крайности. С одной стороны, сформировалась большая группа молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые приняли осознанное решение отказаться от секса. Мало кто знает — в России несколько лет назад появилась новая сексуальная ориентация — асексуал. Мы, сексологи, её признаём. Таких людей уже более 20%. Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает ещё в 14–15 лет, когда у него ещё не было близости. Такой человек так и остаётся девственником. Девиз асексуалов: нет секса — нет проблем. С другой стороны, большое количество подростков начинает заниматься сексом слишком рано, когда организм ещё не сформирован и нет психологической готовности к интимным отношениям.

— Не все с вами согласятся. Летом этого года главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин рассказал, что сейчас юноши и девушки начинают вести половую жизнь в среднем в 16–18 лет?

— Есть такое представление среди подростков: девственником быть не модно. Возраст сексуального дебюта сегодня в России — 14–15 лет. Есть случаи, когда дети вступают в интимную связь и в 11–12 лет. В глубинке это происходит чаще, чем в крупных городах. В посёлках почти в каждой школе есть 3–4 девочки, которые забеременели до 9-го класса. В городах таких — единицы. Во многом это связано с тем, что дети в сельской местности часто предоставлены сами себе. После учёбы им нечем заняться, городские же обычно загружены кружками и секциями. Россия сейчас занимает лидирующие позиции по ранней беременности. Ежегодно каждый десятый ребёнок появляется на свет у матери моложе 15 лет. Ещё 30 лет назад этот показатель был в 2,5 раза ниже. Мое мнение — люди должны вступать в интимные отношения в возрасте старше 18 лет, когда они готовы к сексу и физически, и психологически.

— С какого возраста детям нужно рассказывать о сексе?

— Разговоры о сексе — это лишь вершина айсберга под названием «половое воспитание». Оно должно начинаться с самого рождения. В первую очередь ребёнку нужно рассказать про личностные границы, про внутреннее ощущение себя, про гигиену тела. В возрасте 10 лет до ребёнка важно донести, как меняется тело во время полового созревания и какие процессы в нём происходят. Чтобы менструация у девочек и ночные поллюции у мальчиков не стали неожиданностью. Про сам секс и предохранение можно рассказывать с 11–12 лет, в этом возрасте ребёнок уже готов всё правильно понять. Когда родители 15-летнего подростка пытаются ему «открыть завесу», это поздно. В этом возрасте они уже не авторитетны, и всё сказанное ими — бред. К тому же к этому возрасту дети и так всё знают.

— Многие не говорят с детьми о сексе, чтобы не вызвать излишний интерес к этой теме.

— Да, это распространённый страх родителей. Они говорят: ну вы что, я дам ему презерватив, а он пойдёт и его использует. На самом деле, если ребёнку грамотно всё объяснить и дать достоверную информацию, он не пойдёт заниматься сексом с кем попало. Он будет делать свой выбор осознанно и в более позднем возрасте.

— Давайте заглянем в будущее. Какой будет интимная сторона жизни людей через 20 лет?

— Сейчас идет активная киберсексуализация общества. Гаджеты вытесняют личный контакт. Человеческие отношения уйдут на второй план. Девайсы заменят всё. Да и в принципе у людей будет гораздо меньше желания заниматься сексом. На первый план выйдут другие интересы.