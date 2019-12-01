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Красота

Полное восстановление: 7 важных шагов после расставания 

SNCmedia.ru 34 минуты назад
Как пережить расставание и восстановиться
Фото: Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Расставание — тяжелая штука. Иногда кажется, что переживания будут длиться вечность, но стоит понять, что, пройдя эти 7 шагов, любовь к жизни и готовность быть счастливой снова вернутся.

Отрицание

Признать то, что ваши отношения закончились, не всегда легко. Иногда очень сложно поверить в то, что в кино вы теперь ходите не с ним, обниматься тоже теперь нужно с кем-то другим, и подарки теперь принимать нужно по-другому. И как бы вы ни любили перемены, они все равно происходят. Дайте себе время, и вы привыкнете к новым обстоятельствам.

Гнев

Да, иногда можно и позлиться. На него, на себя, на жизнь. Но не стоит вынашивать и тем более осуществлять коварные планы мести, особенно если они выходят за рамки Уголовного кодекса. Женщинам, чтобы всегда оставаться молодыми, нужно выплескивать свои эмоции. Вы можете поплакать, позлиться или наоборот все время смеяться. Главное выпустите это из тебя.

Печаль

Пожалуй, самая худшая часть восстановления. В этот период вы можете часами пересматривать совместные фотографии и есть один фастфуд. Но поверьте, это тоже может быть важно. Позвольте себе грустить, и скоро вы сможете двигаться дальше.

Ревность и соревновательность

Скорей всего на этом этапе вам захочется изучить его инстаграм полностью: на кого он подписался, и кто ставит ему лайки. А может быть даже захочется выложить фото поэротичнее. Но будьте аккуратнее, его вы может и не вернете, а нехорошую репутацию заработаете. Лучше уделите это время на собственное развитие.

Апатия

Пропали все чувства? Больше нет эмоций? Да, это нормально. Вы вложили их все в те отношения и в переживания разрыва после. Сейчас необходимо полное восстановление. И вкладывать все в себя, чтобы наполниться заново.

Принятие

В какой-то момент вы поймете, что это не такой уж и кошмар. А кошмаром были как раз-таки ваши отношения. Вы смирились с тем, что произошло, и готовы двигаться дальше. Теперь прошлое можно вспоминать с улыбкой на лице, ну, или со смехом.

Надежда

Последний рывок. Вы сделали это! Дошли до момента, когда можете смотреть в будущее и готовиться к новым любовным приключениям.
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Теги:
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