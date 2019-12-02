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Девушка вышла замуж за олигарха и все потеряла 

express-novosti.ru 7 минут назад
Вышла замуж за олигарха и все потеряла
Фото: express-novosti.ru
Работать Нина пошла рано: с пятнадцати лет раздавала листовки, разносила газеты, выгуливала чужих собак — крутилась, как белка в колесе. Но сколько ни старалась девушка, выбраться из нищеты это не помогло.
Как стало известно корреспондентам ИА «Экспресс-Новости», никаких богатств за все годы Нина не нажила, даже в отпуск ни разу не съездила.
Все ее скромные сбережения уходили на содержание семьи: родители были любителями прикладываться к бутылке и совсем не думали устраиваться на постоянную работу. Поэтому содержание двух младших братьев легко на плечи Нины. А ей, как нормальной девушке, хотелось носить хорошую одежду: ту рвань, что доставалась от близких родственников, носить было просто невозможно.
Приближалось 25-летие, а Нина так и не смогла толком закончить ни один институт. Тогда она поняла, что и родители, и братья уже привыкли к тому, что Нина тащит на себе всю семью, и даже не пытались хоть как-то измениться. Девушка, может, и не стала бы так помогать, но ведь за жилье надо было платить.
Пьяная мать не раз ей говорила: «Ты нам по гроб жизни обязана за то, что появилась на свет. Вот и расстарайся, пожалуйста, чтобы твои родители ни в чем не нуждались».
Снимать квартиру было очень дорого, такой вариант Нина уже не раз рассматривала в горячке, когда нервы не выдерживали, и хотелось подальше убежать от этого нищенского «болота».
То ли безысходность, то ли живой интерес сыграл злую шутку, но однажды Нина решилась зайти в городскую онлайн-группу знакомств.
И нашла одно, как ей на тот момент показалось, стоящее предложение: богатенький Буратино, называющий себя гордо крутым бизнесменом, находился в поисках жены. Она тогда засмеялась и оценила это как глупую шутку, подумав: неужели так себе олигархи подходящую партию ищут? Нина решила попробовать и написала в двух строках о себе, приложив фото.
Удивительно, но ответ не заставил себя долго ждать, девушке назначили встречу. Быстренько оценив ситуацию, рассмотрев разные варианты свидания, Нина согласилась прийти, а потом и предложение Романа приняла (так его звали), чего-чего, а убеждать он умел.
Так началась беззаботная, как казалось Нине, жизнь. Сначала все было, как в сказке: внимание, подарки и бесконечные походы на какие-то важные приемы, где и поговорить-то было не с кем.
Напыщенные индюки смотрели на Нину и восхищенно дарили ей комплименты, а как только отходили, начинали сплетничать и обсуждать ее простое происхождение. Со всем Нина смирилась, но после рождения ребенка мужа как подменили.
В дом стала приходить какая-то женщина, раза в два старше его, и они надолго закрывались в кабинете. Оттуда доносились смех и приглушенные стоны.
Один раз Нина застала их врасплох и готова была сквозь землю провалиться. Как он мог, ведь она отдала ему свою незапятнанную честь! Вот благодарность за наследника?!
Наутро Нина собрала вещи и ребенка, решила уехать домой. Как она думала, теперь у нее есть деньги, и не так сложно будет прожить.
Не успела Нина подойти к двери, как муж выхватил ребенка и швырнул ей в лицо брачный контракт: «На вот, ознакомься, дорогая». Нина читала, и с каждой строчкой ей становилось все больнее и больнее на душе.
Оказалось, что богатенькому Буратино нужны были услуги суррогатной матери, и он искал простушку, которая не будет судиться, если что-то всплывет.
Кому поверят — девушке из неблагоприятной семьи, которая ради денег готова на все, или перспективному бизнесмену с хорошей репутацией в обществе? Его пожилая бизнесвумен не могла иметь детей, но они сильно любили друг друга, мечтали о наследнике, вот и придумали выход из положения.
Сколько ни билась за свою правоту Нина, пока ничего не смогла отсудить. Ребенок растет без матери, а деньги, что давал ей бывший муж, она швырнула ему в лицо, ни копейки не взяла.
Совсем недавно повстречала девушка адвоката, он в возрасте, правда, но обещал помочь. Они вместе с ним на юридическом факультете учились, только он закончил, а Нина нет — финансовые трудности подвели.
До сих пор продолжается судебное разбирательство, и кто знает, может, мать воссоединиться со своим сыном, и будет у них дружная счастливая семья.
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