Каких мужчин выбирают женщины

Вопрос о женских критериях выбора мужчин волнует, как ни странно, оба пола. Девушки также не прочь разгадать загадку биологически заложенной программы и понять, что же их привлекает в первую очередь. «Рамблер» объясняет, какие мужчины с точки зрения психологии оказывают на представительниц прекрасного пола неизгладимое впечатление.

В женском выборе действительно многое решается бессознательным. Инстинкт говорит о том, что вон тот подтянутый мачо способен зачать здорового ребенка, типичный мужской образ по-прежнему кажется наиболее привлекательным в период овуляции.

Стоит сказать, что для женщины действительно важны ресурсы, которые может предоставить мужчина. В первую очередь речь не идет о меркантильности, а лишь о том, чтобы обеспечить потомство всем необходимым. Как раньше ценилась способность сильного пола приносить больше еды, так и сейчас глубокий карман играет немаловажную роль в выборе партнера.

По части привлекательности с целью зачатия детей женское бессознательное обращает внимание на высокий рост, наличие небольшого животика и волос на груди. А вот мужчины с избыточным весом автоматически ассоциируются как неспособные продолжить род, а также прожить меньше положенного, оставив потомство без защиты. Подобное вызвано инстинктивными инсинуациями, что, казалось бы, в XXI веке должно стать историей. Однако встречающиеся на каждом шагу примеры говорят о том, что кардинально ничего не поменялось, имеет место быть лишь трансформация. Так, например, способность зарабатывать много денег в наше время опирается на уровень интеллекта; характеристику, которая потихоньку вытесняет накаченные бицепсы.

Отметим, что поиски слабого пола нередко сводятся к желанию «быть как за каменной стеной». Следуя этому принципу, женщина выбирает мужчину, который бы был сильнее ее как физически, так и психологически. Кроме того, на выбор партнера влияет наличие чувства юмора, развитая сила воли, умение брать на себя ответственность, уверенность в себе и целеустремленность.

Впрочем, вышеупомянутые качества не являются обязательными в избирательном бюллетене женщин. Все же каждая представительница слабого пола сама выбирает нужное ей соотношение мужских характеристик, из чего впоследствии выносит свой вердикт, который зачастую зависит от того, какую цель она преследует при поиске партнера.